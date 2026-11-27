FOTO: Grave choque entre un auto y un camión en la ruta 34 y la AO12

Un hombre murió como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche del jueves en la intersección de la ruta nacional 34 y la ruta AO12. La víctima fue identificada como Maximiliano Nicolás Ammirati, domiciliado en Rosario, quien conducía un automóvil Chevrolet Onix que colisionó con un camión por causas que se investigan.

Tras el impacto, Ammirati fue asistido por personal del sistema de emergencias y trasladado al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Pese a la atención médica, falleció a las 23.40, según informaron desde la guardia del establecimiento sanitario.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 52 años oriundo de Santiago del Estero, también sufrió lesiones y fue trasladado por una ambulancia del SIES al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez y efectivos policiales. Además, intervino el Gabinete Criminalístico, que realizó las tareas correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión. La causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.