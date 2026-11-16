FOTO: Misteriosa muerte de violinista en Termas de Río Hondo tras denuncia de violencia

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) – Un reconocido violinista de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, fue encontrado muerto en su hogar y la Justicia investiga la posible conexión con una denuncia realizada por la víctima horas antes contra una mujer por violencia.

Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, fue hallado sin vida por su hija en su domicilio el sábado por la noche. Se supo que estuvo internado en observación en el Centro Integral de Salud (CIS) Termas tras acusar a una mujer de 33 años de haberlo golpeado mientras compartían bebidas alcohólicas.

En el centro médico, se constató que Sánchez presentaba escoriaciones y politraumatismos en el rostro y los miembros inferiores, según informa el medio Info del Estero.

Antes del mediodía del sábado, el hombre recibió el alta y se dirigió a su casa en el barrio Herrera El Alto, donde minutos después llegó su hija y compartieron el almuerzo.

Sin embargo, la situación cambió pasadas las 20:00 horas, cuando la mujer regresó a la vivienda y encontró a su padre sin vida, por lo que de inmediato notificó a las autoridades.

El lugar fue visitado por el fiscal Gustavo Montenegro, acompañado de efectivos policiales y expertos de la División Criminalística.

Hasta el momento, no se ha podido determinar la causa de la muerte, por lo que se ha ordenado la autopsia. Mientras se espera el resultado, el fiscal ha comenzado con las declaraciones y pericias pertinentes.

En Termas de Río Hondo, Sánchez, conocido como Chala, era reconocido como violinista y guitarrista. Se supo que también formó parte de una banda musical en el pasado.