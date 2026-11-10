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Misa del Papa en Luján: 100 mil viandas para voluntarios y personal de seguridad

Se distribuirán 65 mil almuerzos y 35 mil cenas para quienes colaboren en el evento, que incluirán sándwiches y empanadas.

10/11/2026 | 14:00Redacción Cadena 3

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Misa del Papa en Luján: 100 mil viandas para voluntarios y personal de seguridad

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Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Un total de 100 mil viandas serán entregadas este miércoles a voluntarios y personal de seguridad que participarán en la misa que el papa León XIV oficiará desde las 10:00 en la Basílica de Luján.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, se prevé la entrega de 65 mil almuerzos y 35 mil cenas, todos listos para consumir. Las viandas incluirán sándwiches, wraps, cuartetos de empanadas y pebetes. Además, se estima que el 75% del alimento será repartido durante la ceremonia que presidirá el obispo de Roma, ante una multitud de fieles. La cantidad total de comida alcanza aproximadamente las 80 toneladas.

La distribución de los servicios de comida se organiza en tres sedes: Luján concentrará 73.000 viandas (73%), la Ciudad de Buenos Aires recibirá 15.000 (15%), y el Cottolengo Don Orione contará con 12.000 (12%).

La mayor parte de los servicios se entregará el día de hoy, con un total de 34.800 viandas, mientras que mañana se prevé la entrega de 23.700. Cada vianda incluirá una botella de agua, un complemento y una servilleta.

El procedimiento de preparación y distribución, que comenzó el 4 de noviembre, será llevado a cabo por la empresa Cook Master, parte del Grupo L.

Lectura rápida

¿Cuántas viandas se preparan?
Se preparan un total de 100 mil viandas para el evento.

¿Quién oficiará la misa?
La misa será oficiada por el papa León XIV.

¿Cuándo se llevará a cabo la misa?
La misa está programada para este miércoles a las 10:00.

¿Dónde se celebrará la misa?
La misa se celebrará en la Basílica de Luján.

¿Qué tipo de alimentos se ofrecerán?
Las viandas incluirán sándwiches, wraps, empanadas y pebetes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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