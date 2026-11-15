FOTO: MetroGas habilita canales de atención para afectados por incendio en Remedios de Escalada

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) – MetroGas emitió un comunicado oficial a sus usuarios luego del incendio causado por un escape de gas en Remedios de Escalada, donde se habilitaron "canales exclusivos" de comunicación para atender las consultas de los principales afectados.

En su mensaje, MetroGas indicó que "habilitó dos canales oficiales y exclusivos de atención para recibir consultas y brindar respuestas a cada caso particular". Uno de ellos es el correo electrónico [email protected], que ya está operativo, y la línea telefónica (011) 4309-1075, que comenzará a funcionar desde el lunes 16 de noviembre, en horario hábil de 8.30 a 17.30.

Además, MetroGas comunicó que "continúa trabajando en la restitución del servicio de gas en los domicilios afectados", mediante cuadrillas asignadas específicamente para esta tarea y en coordinación con las autoridades municipales.

La empresa también anunció que, "durante el día de hoy, las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área que permanece interdicta. Esta medida permite que los equipos de la compañía puedan avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con suministro restablecido".

Asimismo, MetroGas destacó que "algunos vecinos ya comenzaron desde ayer a regresar paulatinamente a sus hogares y lo seguirán haciendo a medida que se habiliten las condiciones necesarias y las autoridades correspondientes den la autorización".

Finalmente, la compañía subrayó que "continúa acompañando a las familias y seres queridos de sus empleados afectados por el incidente", ofreciendo apoyo en aspectos psicológicos, médicos y operativos, incluyendo alojamiento, transporte y respaldo económico para que puedan estar cerca de sus familiares en este momento complicado.