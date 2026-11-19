FOTO: Megaoperativo policial: se incautaron juguetes y muñecos de peluche por más de $5.600 millones

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo un importante operativo que resultó en la incautación de juguetes, muñecos de peluche, artículos tecnológicos, equipos informáticos y útiles escolares, todos ellos valuados en millones de pesos. Esta acción se realizó tras la ejecución de 13 allanamientos, cinco de los cuales se llevaron a cabo en grandes depósitos.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los bienes confiscados en tres de estos depósitos superaron los $5.600 millones. Actualmente, se espera el arqueo de los decomisos en los inmuebles restantes.

La investigación, que se extendió por un periodo de siete meses, se realizó en colaboración con la Dirección de Investigaciones Aduana-ARCA. Las pesquisas comenzaron a raíz de denuncias realizadas por la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), las cuales se basaron en ciberpatrullajes que resultaron fundamentales para identificar posibles casos de contrabando.

El juez Diego Amarante, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 5, autorizó los operativos y solicitó la intervención de la UTOJ, así como del personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales. Durante las indagaciones, los investigadores llevaron a cabo compras encubiertas, seguimientos y trabajo de campo para documentar la importación, almacenamiento, distribución y venta de artículos de contrabando.

Los agentes no encontraron documentación que avalara la entrada de la mercadería al país y observaron que la mayoría de los envases tenía tierra roja, lo que sugiere que pudieron haber ingresado por el norte del país a través de pasos fronterizos no habilitados.

La operación resultó en la confiscación de juguetes y muñecos de peluche que eran imitaciones de productos de marcas reconocidas, además de útiles escolares, teléfonos móviles, computadoras, notebooks, tablets, documentación, dinero en efectivo, un automóvil y dos camionetas de alta gama.

Los juguetes incautados son todos apócrifos y llevan logos de marcas reconocidas, lo que representa una violación a la ley de marcas y a las normativas de seguridad y salud pública. Debido a la gran cantidad de mercadería descubierta, entre el 6 y el 17 de noviembre se registraron nuevos ingresos a tres depósitos ubicados en Cachi al 200, Atuel al 600 y Einstein al 100, en Parque Patricios.

En estos últimos depósitos, se secuestraron otros 1.589 fardos de artículos de juguetería: 448 en Cachi, 385 en Atuel y 756 en Einstein. La mercadería fue trasladada a un depósito fiscal para su aforo definitivo.

Los allanamientos iniciales, ordenados por Amarante, se realizaron en 13 domicilios de los barrios porteños de Parque Patricios, Balvanera y Pompeya, ubicados en Pasteur al 200; Sarmiento al 2300; Einstein al 100; Iguazú al 600; Atuel al 600; Deán Funes al 600; Cachi al 200; Castillo al 2400 y Luna al 300. Además, en cinco de los inmuebles se establecieron consignas policiales para resguardar la gran cantidad de mercadería.

El caso ha sido caratulado como infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.