Más de 2.000 personas utilizaron la Terminal Fluvial de Rosario para realizar actividades recreativas en el río Paraná desde el inicio de la temporada, el pasado 10 de octubre. La propuesta incluye cruces a la isla Sabino Corsi y paseos panorámicos, con participación de rosarinos y visitantes de otras localidades de Santa Fe y distintas provincias.

Las navegaciones se realizan los sábados, domingos y feriados, siempre que las condiciones climáticas permitan garantizar la seguridad de los pasajeros. Desde el comienzo de la temporada, las suspensiones se limitaron a jornadas con lluvias o condiciones meteorológicas desfavorables.

Los cruces de ida y vuelta a la isla Sabino Corsi cuestan $15.000 por persona y tienen salidas cada una hora, entre las 11 y las 17. El último regreso está previsto para las 19. Por otra parte, el paseo a bordo del Delta Queen parte a las 16, dura aproximadamente dos horas y tiene una tarifa de $20.000. En ambas propuestas, los menores de seis años viajan gratis.

Las actividades continuarán durante los próximos meses, sujetas a las condiciones del tiempo y del río. La Terminal Fluvial funciona como punto de partida para quienes buscan acceder a las islas o recorrer el Paraná desde la costa rosarina.