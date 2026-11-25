FOTO: Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas, sindicatos y colectivos sociales realizarán este miércoles una movilización en Rosario. La convocatoria será a las 17 en plaza San Martín, en la intersección de Moreno y Córdoba, mientras que la marcha comenzará a las 18.

Con motivo de la protesta, la Secretaría de Control Municipal dispondrá un operativo especial de tránsito que incluirá cortes y desvíos vehiculares en el centro de la ciudad. Agentes municipales acompañarán a las columnas durante todo el recorrido y liberarán las calles a medida que avance la movilización.

El trayecto comenzará por calle Moreno hasta San Lorenzo. Desde allí, las columnas doblarán por Laprida y continuarán por Córdoba en dirección al Monumento Nacional a la Bandera, donde finalizará la marcha.

La movilización se realizará bajo el reclamo de la declaración de la emergencia en violencia de género y el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, protección y asistencia. Entre las consignas también figuran el pedido de justicia por los femicidios, transfemicidios y travesticidios.

Según el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, durante 2026 se contabilizaron 260 femicidios, lesbicidios, transfemicidios y travesticidios en el país. En Santa Fe se registraron 44 casos, de los cuales 20 correspondieron al departamento Rosario.

Además de la movilización, la Municipalidad realizará una actividad de sensibilización a las 11 en peatonal Córdoba y San Martín, bajo el lema “No estás exagerando, es violencia”, para visibilizar las distintas formas de violencia de género y difundir los dispositivos locales de acompañamiento.