Marcha del 25N en Rosario: habrá cortes y desvíos de tránsito en el centro
La concentración será a las 17 en Dorrego 733 y desde las 18 las columnas avanzarán hasta el Monumento Nacional a la Bandera. Organizaciones feministas y sindicatos exigirán políticas de prevención, protección y asistencia para las víctimas.
25/11/2026 | 14:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Multitudinaria marcha en Rosario contra los femicidios y la violencia de género.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas, sindicatos y colectivos sociales realizarán este miércoles una movilización en Rosario. La convocatoria será a las 17 en plaza San Martín, en la intersección de Moreno y Córdoba, mientras que la marcha comenzará a las 18.
Con motivo de la protesta, la Secretaría de Control Municipal dispondrá un operativo especial de tránsito que incluirá cortes y desvíos vehiculares en el centro de la ciudad. Agentes municipales acompañarán a las columnas durante todo el recorrido y liberarán las calles a medida que avance la movilización.
El trayecto comenzará por calle Moreno hasta San Lorenzo. Desde allí, las columnas doblarán por Laprida y continuarán por Córdoba en dirección al Monumento Nacional a la Bandera, donde finalizará la marcha.
La movilización se realizará bajo el reclamo de la declaración de la emergencia en violencia de género y el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, protección y asistencia. Entre las consignas también figuran el pedido de justicia por los femicidios, transfemicidios y travesticidios.
Según el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, durante 2026 se contabilizaron 260 femicidios, lesbicidios, transfemicidios y travesticidios en el país. En Santa Fe se registraron 44 casos, de los cuales 20 correspondieron al departamento Rosario.
Además de la movilización, la Municipalidad realizará una actividad de sensibilización a las 11 en peatonal Córdoba y San Martín, bajo el lema “No estás exagerando, es violencia”, para visibilizar las distintas formas de violencia de género y difundir los dispositivos locales de acompañamiento.
Lectura rápida
¿Qué se celebra este miércoles en Rosario? La movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
¿Quiénes organizan la movilización? Organizaciones feministas, sindicatos y colectivos sociales.
¿Dónde y a qué hora se realizará la concentración principal? En Dorrego 733, frente a plaza San Martín, a las 17 horas.
¿Cuáles son los principales reclamos de la jornada? La declaración de emergencia en violencia de género y el fortalecimiento de políticas públicas de prevención y asistencia.
¿Qué actividad realizará la Municipalidad de Rosario? Una actividad de sensibilización a las 11 en la intersección de peatonal Córdoba y San Martín.