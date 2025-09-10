En vivo

Sociedad

Maratón 100 Años: el Colegio de Abogados celebra con la carrera más rápida

El domingo 28 de septiembre, la ciudad vibrará con una competencia que combina deporte, historia y comunidad, con circuitos de 10K, 6K y 1K para todas las edades. La presentación oficial será este jueves 11 de septiembre.  

10/09/2025 | 17:19

FOTO: Maratón 100 Años: el Colegio de Abogados celebra con la carrera más rápida.

El Colegio de Abogados de Córdoba se prepara para un hito en su centenario con la Maratón 100 Años, un evento deportivo que promete ser “la carrera más rápida de Córdoba”. 

La competencia se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre a las 8:00 hs, con circuitos de 10K para los más veloces, 6K para toda la familia y una distancia participativa de 1K pensada especialmente para las infancias. 

Las inscripciones ya están abiertas en: https://esfuerzodeportivo.com/Maraton100anos2025.

El próximo jueves 11 de septiembre a las 11:00 hs, en el auditorio de la sede institucional del Colegio (Duarte Quirós 571), se realizará la presentación oficial de la maratón. 

El evento contará con la presencia de autoridades del Colegio, de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, profesores y entrenadores de los principales running teams de la ciudad, medios de comunicación y sponsors. 

Durante la jornada, se presentará la remera oficial diseñada por Jacana, se detallarán los recorridos certificados y se abrirá un espacio de intercambio con los patrocinadores que hacen posible esta iniciativa. Un evento que une historia y comunidad.

La Maratón 100 Años se enmarca en las celebraciones del centenario del Colegio de Abogados, una institución que ha marcado un siglo de compromiso con la abogacía y la sociedad cordobesa. 

El circuito, diseñado para atravesar lugares emblemáticos de la ciudad, incluye dos distancias competitivas 10K y 6K, ambas certificadas y una instancia participativa de 1K abierta a toda la comunidad, fomentando la inclusión y el espíritu familiar.

Cada participante recibirá un kit exclusivo, que para las distancias de 10K y 6K incluye la remera oficial de Jacana y otros elementos distintivos. 

Además, todos los corredores que completen su recorrido serán premiados con una medalla Finisher, símbolo de esfuerzo y logro. La competencia también otorgará importantes premios en la clasificación general y por categorías, incentivando la participación de corredores de todos los niveles.

La Maratón 100 Años es parte de un amplio calendario de actividades culturales, académicas, deportivas y comunitarias que el Colegio de Abogados ha organizado durante 2025 para conmemorar sus 100 años

Este evento no solo celebra la historia de la institución, sino que también busca fortalecer los lazos con la comunidad cordobesa a través del deporte y la participación colectiva. Detalles del evento: Evento: Maratón 100 Años - Colegio de Abogados de Córdoba

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 8:00 hs

Lugar: Ciudad de Córdoba (circuito por lugares emblemáticos)

Distancias: 10K (competitiva), 6K (competitiva), 1K (participativa)

Inscripciones: https://esfuerzodeportivo.com/Maraton100anos2025

Presentación oficial: Jueves 11 de septiembre de 2025, 11:00 hs, Auditorio del Colegio de Abogados (Duarte Quirós 571)

El Colegio de Abogados de Córdoba invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración única, que combina historia, deporte y comunidad en una experiencia inolvidable. ¡Prepará tus zapatillas y sé parte de la carrera más rápida de Córdoba!

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La Maratón 100 Años del Colegio de Abogados de Córdoba.

¿Cuándo será la maratón? El domingo 28 de septiembre de 2025.

¿Dónde se realizará? En la Ciudad de Córdoba, en un circuito que atraviesa lugares emblemáticos.

¿Cómo se pueden inscribir los participantes? A través de https://esfuerzodeportivo.com/Maraton100anos2025.

¿Por qué se organiza este evento? Para celebrar el centenario del Colegio de Abogados y fortalecer los lazos con la comunidad.

