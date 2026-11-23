FOTO: Mar del Plata: detienen a joven por el asesinato de su ex pareja a puñaladas

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) – Una joven de 20 años fue detenida en Mar del Plata acusada de haber asesinado a puñaladas a su ex pareja. Las autoridades confirmaron que la mujer cambió su versión de los hechos en múltiples ocasiones.

El crimen ocurrió en el barrio de Santa Rosa de Lima, cuando personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 y hallaron al hombre con una herida cortante en el abdomen.

Tras la llegada del SAME, los médicos confirmaron su fallecimiento y su identidad: Ezequiel Garciano, de 28 años.

Las investigaciones, basadas en testimonios de vecinos y pericias, revelaron que la escena fue alterada. Se estableció que la joven habría limpiado rastros de sangre, movido objetos y retirado el arma blanca del cuerpo, además de cambiar su relato sobre lo ocurrido.

Inicialmente, la joven, identificada como Soledad Portillo, afirmó que la víctima se había autolesionado, versión que fue desmentida a medida que avanzaba la causa.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde fue imputada por homicidio agravado por el vínculo.

Aunque aún no se conoce el resultado de la autopsia, el informe preliminar de la escena del crimen destaca que Garciano presentaba dos puñaladas en el antebrazo derecho, una en el glúteo izquierdo y un puntazo en el tórax.

El caso quedó bajo la responsabilidad de la fiscal María Florencia Salas, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1.