Lunes feriado en Rosario: jornada despejada y una máxima de 26 grados
El SMN anticipa condiciones estables, sin lluvias y temperaturas agradables para disfrutar de las actividades al aire libre.
09/11/2026 | 06:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Clima soleado en la ciudad de Rosario.
Rosario comenzó este lunes feriado con cielo despejado y una temperatura de 11 grados, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6. La humedad era del 89%, la presión atmosférica de 1020 hectopascales y la visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.
Para el resto de la jornada se espera que continúen las buenas condiciones meteorológicas, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a los 26 grados, en una jornada que tendrá condiciones agradables para las actividades al aire libre.
Para el martes se anticipa un cambio en las condiciones del tiempo, con probabilidad de chaparrones del 40%. La temperatura oscilará entre los 14 grados de mínima y los 27 de máxima.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario para este lunes? Se espera cielo despejado y una temperatura de 11 grados, con una máxima de 26 grados.
¿Quién proporcionó el informe del clima? El informe fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se anticipa un cambio en el clima? Se anticipa un cambio en el clima para el martes.
¿Dónde se están reportando estas condiciones meteorológicas? Estas condiciones se están reportando en Rosario.
¿Por qué se considera un buen día para actividades al aire libre? Porque se esperan buenas condiciones meteorológicas y temperaturas agradables.