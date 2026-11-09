Lunes feriado en Rosario: jornada despejada y una máxima de 26 grados

Rosario comenzó este lunes feriado con cielo despejado y una temperatura de 11 grados, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6. La humedad era del 89%, la presión atmosférica de 1020 hectopascales y la visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera que continúen las buenas condiciones meteorológicas, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a los 26 grados, en una jornada que tendrá condiciones agradables para las actividades al aire libre.

Para el martes se anticipa un cambio en las condiciones del tiempo, con probabilidad de chaparrones del 40%. La temperatura oscilará entre los 14 grados de mínima y los 27 de máxima.