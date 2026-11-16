Lunes cálido en Rosario, con posibles tormentas aisladas hacia la noche

Rosario comenzó este lunes 16 de noviembre con 21,4 grados y cielo parcialmente nublado, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional de las 6. La humedad era del 92%, la presión atmosférica de 1004,6 hPa y el viento se encontraba en calma.

Para la mañana se espera cielo nublado, con una temperatura cercana a los 21 grados y viento del norte. Durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque la máxima alcanzará los 29 grados. El viento rotará al este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche podrían llegar tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%. La temperatura rondará los 24 grados y el viento soplará del este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para el resto de la semana, el SMN anticipa máximas de entre 26 y 29 grados. El martes se esperan 28 grados, el miércoles 29, el jueves 27, el viernes 26, el sábado 28 y el domingo nuevamente 28 grados.