Lunes cálido en Rosario, con posibles tormentas aisladas hacia la noche
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 29 grados. La jornada comenzará con cielo nublado y aumentará la probabilidad de precipitaciones durante las últimas horas.
16/11/2026 | 07:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Días nublados en Rosario.
Rosario comenzó este lunes 16 de noviembre con 21,4 grados y cielo parcialmente nublado, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional de las 6. La humedad era del 92%, la presión atmosférica de 1004,6 hPa y el viento se encontraba en calma.
Para la mañana se espera cielo nublado, con una temperatura cercana a los 21 grados y viento del norte. Durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque la máxima alcanzará los 29 grados. El viento rotará al este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Hacia la noche podrían llegar tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%. La temperatura rondará los 24 grados y el viento soplará del este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Para el resto de la semana, el SMN anticipa máximas de entre 26 y 29 grados. El martes se esperan 28 grados, el miércoles 29, el jueves 27, el viernes 26, el sábado 28 y el domingo nuevamente 28 grados.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario el 16 de noviembre? 21,4 grados.
¿Qué organismo reportó el clima en Rosario? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuáles son las temperaturas máximas pronosticadas para la semana? Entre 26 y 29 grados.
¿Qué condiciones se esperan hacia la noche del 16 de noviembre? Tormentas aisladas con probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%.
¿Cómo será el clima durante la tarde del 16 de noviembre? Cielo nublado con una máxima de 29 grados y viento del este.