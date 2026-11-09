FOTO: Los peregrinos ya se reúnen en FAdeA para la llegada del papa León XIV en Córdoba

Los primeros peregrinos han comenzado a llegar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba para ser parte de la histórica visita del papa León XIV, que se llevará a cabo este martes 10 de noviembre. Este evento ha generado una gran expectativa entre los fieles que buscan una experiencia cercana al Sumo Pontífice.

En FAdeA, se llevará a cabo la Santa Misa el martes, pero este lunes por la tarde se desarrollará una vigilia, lo que ha motivado a muchos a emprender el viaje hacia el predio desde diferentes puntos de la provincia y del país. La organización ha previsto diversas medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes.

Las autoridades han informado que el predio de FAdeA cuenta con dos accesos principales: el ingreso norte, que se encuentra en la avenida Fuerza Aérea y Circunvalación, y el ingreso sur, ubicado en la avenida La Donosa y Circunvalación. Estos accesos facilitarán la llegada de los peregrinos y el flujo de personas durante el evento.

Al frente del arco de ingreso al predio, se encuentran tres camiones Halcones, que están destinados a la prevención, vigilancia y coordinación de operativos de seguridad para eventos masivos. Este despliegue forma parte del operativo de seguridad que ha implementado la Policía de Córdoba para asegurar el desarrollo del evento.

Además, se ha confirmado que el personal de la Policía de Córdoba que esté asignado a este operativo especial recibirá un suplemento correspondiente a un servicio adicional de 12 horas, que equivale a un total de $145.960,80. Esta medida busca reconocer el esfuerzo del personal en el cumplimiento de sus funciones durante la visita del papa.