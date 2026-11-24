FOTO: Dos cordobeses fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos tras viajar a un funeral.

Agustín Baccega y Gustavo Romanello, acróbatas cordobeses, recibieron una noticia favorable tras más de dos semanas de detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Se les otorgó la libertad bajo fianza y podrán esperar fuera de los centros de detención la resolución de sus casos migratorios.

La información fue confirmada el martes por Lucía Baccega, hermana de Agustín, quien comunicó la noticia al entorno de la pareja. "Pronto van a salir en libertad a esperar el veredicto", expresó.

De acuerdo con su abogado, Ray Ybarra Maldonado, ambos podrían abandonar los centros de detención entre el miércoles y el jueves, una vez que completaran los procedimientos correspondientes. Aún debían resolver algunas cuestiones administrativas para recuperar la libertad.

La familia recibió la decisión con alegría, aunque mantuvo la cautela hasta que los dos salieran de la cárcel. Baccega y Romanello fueron detenidos el 7 de noviembre en Phoenix, Arizona, cuando viajaron desde Orlando para asistir al funeral de un amigo. Desde entonces, permanecieron alojados en centros de detención separados, sin posibilidades de verse ni mantener contacto cotidiano.

Ambos son acróbatas e instructores y trabajan en espectáculos en Florida. Ingresaron legalmente a Estados Unidos en 2020 y tenían solicitudes de asilo pendientes. La detención generó preocupación entre sus familiares, quienes reclamaron que pudieran continuar sus trámites migratorios en libertad.