Lo que se vio antes de la pelea entre Tyson y Paul: un impactante momento

Mike Tyson y Jake Paul pelearán este viernes en una noche de boxeo que promete generar repercusiones en todo el mundo del boxeo, y que este jueves tuvo un cara a cara impactante.

La contienda será este viernes en el AT&T Stadium de Arlington. Se trata de la sede del equipo de la NFL Dallas Cowboys, cuenta con 80.000 localidades.

El legendario boxeador le pegó un cachetazo al youtuber delante de todos los presentes, generando un verdadero escándalo.

/Inicio Código Embebido/

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

--

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0