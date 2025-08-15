Liberan el estacionamiento en el microcentro por el Día de las Infancias

En el marco de los festejos por el Día de las Infancias, la Municipalidad de Rosario dispuso que este viernes 15 de agosto el estacionamiento medido sea gratuito en un sector del microcentro.

La medida, acordada con comerciantes de la zona, apunta a incentivar la llegada de vehículos, facilitar las compras y promover paseos familiares en la previa de la celebración.

La zona beneficiada por la medida está comprendida por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. Allí, el estacionamiento estará permitido durante toda la jornada en cuadras específicas como Urquiza entre Mitre y Corrientes, Entre Ríos entre Tucumán y San Lorenzo, Mitre entre San Luis y Urquiza, y otros tramos céntricos señalados por el municipio.

Cabe mencionar que esta disposición ya se implementa en fechas comerciales clave como Navidad, Año Nuevo, Reyes y los días de la madre y del padre, siempre con el mismo objetivo: dynamizar la actividad en el centro de la ciudad. En esta oportunidad, se aplica de forma excepcional debido a que el 15 de agosto fue declarado día no laborable.