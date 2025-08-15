Liberan el estacionamiento en el microcentro por el Día de las Infancias
La medida rige desde este viernes 15 de agosto en un sector delimitado para facilitar compras y paseos por la celebración.
15/08/2025 | 06:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La zona está comprendida por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.
En el marco de los festejos por el Día de las Infancias, la Municipalidad de Rosario dispuso que este viernes 15 de agosto el estacionamiento medido sea gratuito en un sector del microcentro.
La medida, acordada con comerciantes de la zona, apunta a incentivar la llegada de vehículos, facilitar las compras y promover paseos familiares en la previa de la celebración.
La zona beneficiada por la medida está comprendida por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. Allí, el estacionamiento estará permitido durante toda la jornada en cuadras específicas como Urquiza entre Mitre y Corrientes, Entre Ríos entre Tucumán y San Lorenzo, Mitre entre San Luis y Urquiza, y otros tramos céntricos señalados por el municipio.
Cabe mencionar que esta disposición ya se implementa en fechas comerciales clave como Navidad, Año Nuevo, Reyes y los días de la madre y del padre, siempre con el mismo objetivo: dynamizar la actividad en el centro de la ciudad. En esta oportunidad, se aplica de forma excepcional debido a que el 15 de agosto fue declarado día no laborable.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó la Municipalidad de Rosario? La Municipalidad de Rosario dispuso que el estacionamiento medido sea gratuito en el microcentro el 15 de agosto.
¿Por qué se implementa esta medida? Se implementa para incentivar la llegada de vehículos, facilitar compras y promover paseos familiares por el Día de las Infancias.
¿Dónde se aplica la medida? En el microcentro, específicamente en las calles Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.
¿Cuándo se aplicará esta medida? El estacionamiento gratuito estará disponible durante toda la jornada del 15 de agosto.
¿En qué otras fechas se aplica una medida similar? Se aplica en fechas como Navidad, Año Nuevo, Reyes y días de la madre y del padre.