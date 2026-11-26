Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Después de un periodo de casi veinte días en prisión, la justicia estadounidense ha decidido liberar a dos acróbatas argentinos que habían sido arrestados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a principios de noviembre. Desde su detención, ambos habían estado recluidos en distintos centros de detención.

Agustín Baccega, de 42 años, logró recuperar su libertad tras pagar una fianza de 10.000 dólares, mientras que su compañero, Gustavo Romanello, de 34 años, abonó 5.000 dólares. Ambos fueron detenidos el 7 de noviembre mientras se trasladaban desde Orlando a Phoenix para asistir al funeral de un amigo.

A pesar de haber sido liberados, actualmente no tienen permitido abandonar Estados Unidos y deben presentarse ante un juez cada vez que sean convocados.

Romanello y Baccega son acróbatas y profesores, con una sólida trayectoria en parques temáticos y espectáculos. Durante más de seis años, han enseñado y entrenado a artistas en Orlando y Arizona, asegurando que cuentan con toda la documentación necesaria para residir legalmente en el país.

En el contexto de su detención, amigos y familiares de los acróbatas iniciaron una campaña en GoFundMe para cubrir los costos legales y contratar abogados que los representen en el proceso judicial que enfrentan.