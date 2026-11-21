FOTO: TEDxCórdoba: una edición especial por los 15 años del evento.

El Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba volvió a ser escenario de una nueva edición de TEDxCórdoba, el encuentro que reúne distintas voces y disciplinas para compartir ideas capaces de abrir conversaciones y generar nuevas perspectivas.

Bajo el lema “Ecos” y con la conducción de Mariana Asan, más de 1.200 personas fueron parte de una jornada que invitó a reflexionar sobre aquello que permanece después de una charla: las ideas que dejan huella, despiertan preguntas y encuentran nuevas formas de llegar a otros.

Desde la pregunta de Pablo Sabbatella sobre qué tienen en común un mago y un estafador, hasta la invitación de Florencia Sichel a cuestionar los mandatos de la vida adulta, las charlas recorrieron temas tan diversos como la ciberseguridad, la ciencia, la matemática, el lenguaje, la filosofía y el teatro.

Ahora, quienes no pudieron estar presentes, o quienes quieran revivir esta edición aniversario, ya pueden acceder a la transmisión completa del evento.

Además, también pasaron por el escenario:

Tamara Rubilar, explorando cómo la curiosidad científica y la incertidumbre pueden abrir caminos hacia nuevos descubrimientos.

Julián Caudana, invitándonos a pensar qué voz elegimos ser y cómo nuestras palabras pueden cambiar el día de otra persona.

Elena Cerrada, con una mirada sobre el paso del tiempo, la libertad de expresarnos y la importancia de sentirnos verdaderamente vivos.

Jorge Lauret, poniendo en debate el valor del razonamiento y el pensamiento crítico en tiempos de respuestas inmediatas.

Alberto “Beto” de Carabassa, recorriendo la historia de las palabras y sus transformaciones para reflexionar también sobre nuestra propia identidad.

La música también tuvo un lugar especial en esta edición. El Coro Gospel Kumbayá volvió a compartir escenario con TEDxCórdoba, mientras que Santiago Ruiz, quien había sido orador en 2022, regresó con una presentación musical que celebró el poder de conectar a las personas a través de muchas voces.

Más de 1.200 personas ya fueron parte de esta experiencia. Ahora es tu turno de sumarte, descubrir las ideas que hicieron eco en esta edición y dejarte inspirar.