Las ideas siguen haciendo eco: mirá la transmisión completa de TEDxCórdoba 2026
Si te quedaste sin entrada o querés volver a vivir la experiencia, ya podés disfrutar la transmisión completa de TEDxCórdoba 2026. Una edición especial por los 15 años del evento, con ideas, historias y reflexiones que siguen resonando.
21/11/2026 | 10:47Redacción Cadena 3
FOTO: TEDxCórdoba: una edición especial por los 15 años del evento.
El Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba volvió a ser escenario de una nueva edición de TEDxCórdoba, el encuentro que reúne distintas voces y disciplinas para compartir ideas capaces de abrir conversaciones y generar nuevas perspectivas.
Bajo el lema “Ecos” y con la conducción de Mariana Asan, más de 1.200 personas fueron parte de una jornada que invitó a reflexionar sobre aquello que permanece después de una charla: las ideas que dejan huella, despiertan preguntas y encuentran nuevas formas de llegar a otros.
Desde la pregunta de Pablo Sabbatella sobre qué tienen en común un mago y un estafador, hasta la invitación de Florencia Sichel a cuestionar los mandatos de la vida adulta, las charlas recorrieron temas tan diversos como la ciberseguridad, la ciencia, la matemática, el lenguaje, la filosofía y el teatro.
Ahora, quienes no pudieron estar presentes, o quienes quieran revivir esta edición aniversario, ya pueden acceder a la transmisión completa del evento.
Además, también pasaron por el escenario:
Tamara Rubilar, explorando cómo la curiosidad científica y la incertidumbre pueden abrir caminos hacia nuevos descubrimientos.
Julián Caudana, invitándonos a pensar qué voz elegimos ser y cómo nuestras palabras pueden cambiar el día de otra persona.
Elena Cerrada, con una mirada sobre el paso del tiempo, la libertad de expresarnos y la importancia de sentirnos verdaderamente vivos.
Jorge Lauret, poniendo en debate el valor del razonamiento y el pensamiento crítico en tiempos de respuestas inmediatas.
Alberto “Beto” de Carabassa, recorriendo la historia de las palabras y sus transformaciones para reflexionar también sobre nuestra propia identidad.
La música también tuvo un lugar especial en esta edición. El Coro Gospel Kumbayá volvió a compartir escenario con TEDxCórdoba, mientras que Santiago Ruiz, quien había sido orador en 2022, regresó con una presentación musical que celebró el poder de conectar a las personas a través de muchas voces.
Más de 1.200 personas ya fueron parte de esta experiencia. Ahora es tu turno de sumarte, descubrir las ideas que hicieron eco en esta edición y dejarte inspirar.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevó a cabo en el Pabellón Argentina? Una nueva edición de TEDxCórdoba.
¿Quién fue la conductora del evento? Mariana Asan fue la conductora.
¿Cuántas personas asistieron al evento? Más de 1.200 personas asistieron.
¿Qué temas se abordaron en las charlas? Se abordaron temas como la ciberseguridad, la ciencia, la matemática, el lenguaje, la filosofía y el teatro.
¿Quiénes fueron algunos de los oradores destacados? Oradores destacados incluyen a Pablo Sabbatella, Florencia Sichel, Tamara Rubilar, Julián Caudana, Elena Cerrada, Jorge Lauret y Alberto “Beto” de Carabassa.