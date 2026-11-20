FOTO: Lanús: se debatirá la emergencia con $500 millones para ayudar a damnificados de Remedios de Escalada

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- El Municipio de Lanús ha presentado una serie de proyectos de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante con la finalidad de avanzar en la reconstrucción tras la explosión y el incendio que tuvo lugar hace una semana en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.

El intendente Julián Álvarez anunció la inclusión de 2.500 millones de pesos en el Presupuesto Municipal para abordar los daños provocados por el siniestro, que resultó en la muerte de Marcelo García y Néstor Julián D'Alessandro, los operarios de Metrogas que se encontraban en la intersección de las calles Del Valle Iberlucea y Coronel Beltrán.

Durante la sesión, se tratará la Declaración del Estado de Emergencia, que contempla $500 millones asignados a la asistencia, así como una eximición de pagos TSG, TISH y Patentes para los vecinos damnificados.

Asimismo, el Municipio ha indicado que otro de los proyectos enviados al HCD se relaciona con una intimación a la empresa distribuidora para que abra una oficina en el distrito.