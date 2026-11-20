Lanús: se debatirá la emergencia con $500 millones para ayudar a damnificados de Remedios de Escalada
Se debatirán la Declaración del Estado de Emergencia, que implica $500 millones asignados a la asistencia, y una eximición de pagos TSG, TISH y Patentes a los vecinos damnificados.
FOTO: Lanús: se debatirá la emergencia con $500 millones para ayudar a damnificados de Remedios de Escalada
Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- El Municipio de Lanús ha presentado una serie de proyectos de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante con la finalidad de avanzar en la reconstrucción tras la explosión y el incendio que tuvo lugar hace una semana en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.
El intendente Julián Álvarez anunció la inclusión de 2.500 millones de pesos en el Presupuesto Municipal para abordar los daños provocados por el siniestro, que resultó en la muerte de Marcelo García y Néstor Julián D'Alessandro, los operarios de Metrogas que se encontraban en la intersección de las calles Del Valle Iberlucea y Coronel Beltrán.
Durante la sesión, se tratará la Declaración del Estado de Emergencia, que contempla $500 millones asignados a la asistencia, así como una eximición de pagos TSG, TISH y Patentes para los vecinos damnificados.
Asimismo, el Municipio ha indicado que otro de los proyectos enviados al HCD se relaciona con una intimación a la empresa distribuidora para que abra una oficina en el distrito.
Lectura rápida
¿Qué se debatirá en Lanús?
Se debatirá la Declaración del Estado de Emergencia y la asignación de $500 millones para asistencia a los damnificados.
¿Quién anunció el proyecto?
El intendente Julián Álvarez fue quien hizo el anuncio sobre los fondos y proyectos para la reconstrucción.
¿Cuánto dinero se destinará a la asistencia?
Se destinarán $500 millones para la asistencia a los damnificados por el siniestro.
¿Qué sucedió en Remedios de Escalada?
Se produjo una explosión y un incendio que resultó en la muerte de dos operarios de Metrogas.
¿Qué otra medida se tomará?
Se intimará a la empresa distribuidora para que abra una oficina en el distrito.
[Fuente: Noticias Argentinas]