FOTO: Lanús decreta 72 horas de duelo por los operarios de Metrogas fallecidos en explosión

El Municipio de Lanús decidió declarar 72 horas de duelo tras la identificación de los operarios de Metrogas que perdieron la vida a causa de la explosión y el posterior incendio que tuvo lugar hace casi una semana en Remedios de Escalada.

El intendente Julián Álvarez manifestó en un comunicado oficial que "lamentó profundamente las pérdidas" de Marcelo García, cuyo cuerpo fue encontrado en el lugar del incidente, y Néstor Julián Da Alessandro, quien falleció en el Centro Médico Integral Fitz Roy, donde había estado internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva.

En el comunicado, se expresó: "Acompañamos a sus familias, compañeros de trabajo y seres queridos en estos momentos de profundo dolor". De este modo, se establecieron tres días de duelo en honor a las víctimas fatales del trágico evento.

El deceso de García fue confirmado por su círculo cercano a la Agencia Noticias Argentinas, quienes indicaron que el jueves la Fiscalía obtuvo los resultados del cotejo de ADN.

Las autoridades judiciales se comunicaron con los familiares para confirmar que el cuerpo encontrado en el lugar de la explosión pertenece al hombre de 47 años, que había sido intensamente buscado.