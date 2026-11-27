La Asociación Vecinal Monumento a la Bandera reclamó medidas para las numerosas propiedades abandonadas que hay en la zona, especialmente sobre avenida Belgrano. El planteo apunta a que, aunque se trata de inmuebles protegidos por su valor patrimonial y no pueden ser demolidos, se realicen tareas de limpieza, desratización y mantenimiento para evitar su deterioro y posibles ocupaciones.

Ilka Luetich Podestá, presidenta de la entidad, advirtió que algunas viviendas se dejan caer hasta quedar prácticamente en ruinas y que luego aparecen proyectos de construcción en altura. En ese sentido, aclaró que no se oponen al desarrollo inmobiliario, pero planteó la necesidad de que las nuevas edificaciones se integren al entorno y contemplen la infraestructura de servicios de un sector que tiene más de 130 años y presenta deficiencias.

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La referente vecinal también señaló que existen ordenanzas que establecen obligaciones para los propietarios de inmuebles abandonados. Sostuvo que el municipio debería intimar a los titulares, aplicar las multas correspondientes y, si no cumplen con las tareas de mantenimiento, hacerse cargo de los trabajos necesarios.

La preocupación incluye las ocupaciones irregulares que se producen en estas construcciones y los conflictos que generan en el barrio. Según explicó Luetich, algunas de las personas que ingresan a esos inmuebles permanecen luego en las inmediaciones y protagonizan situaciones intimidantes para los vecinos. También esperan que avance la aplicación de la ordenanza que regula la actividad de cuidacoches.

Informe de Fernando Carrafiello.