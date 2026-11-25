La Universidad Nacional de Rosario (UNR) tendrá dos jornadas consecutivas de actividad afectada por un paro universitario de 48 horas, previsto para este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre. La medida alcanzará a docentes y trabajadores nodocentes, en el marco de los reclamos por el financiamiento de las casas de altos estudios, la pérdida salarial y las políticas del Gobierno nacional sobre el sistema público de educación superior.

La protesta se desarrollará en coincidencia con el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027 en el Congreso, previsto para este jueves 26. Ante la confirmación de esa sesión, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió extender la medida de fuerza a dos días, con un paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

Por su parte, los trabajadores nodocentes también ratificaron su adhesión a la jornada de protesta. La decisión había sido adoptada por unanimidad en el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que reúne a representantes de 53 asociaciones de base. El reclamo incluye el rechazo a las partidas presupuestarias previstas para las universidades y la exigencia de una recomposición salarial.

Según había detallado el secretario general adjunto de APUR, Sergio Acuña, el proyecto contempla 7,4 billones de pesos para el sistema universitario, frente a los 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los gremios también advierten sobre una pérdida salarial superior al 35%, el congelamiento de las becas estudiantiles y las dificultades que atraviesan las instituciones para sostener sus actividades de enseñanza, investigación y extensión.