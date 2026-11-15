La tecnología en colectivos porteños, clave para desbaratar banda de robacelulares

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Un robo piraña en plena Plaza Italia, en Palermo, activó las alarmas del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires y la tecnología a bordo de los colectivos permitió reconstruir el hecho y desarticular una red que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El robo sucedió dentro de un colectivo de la línea 108 cuando circulaba por la zona de Plaza Italia. En medio del viaje y en cuestión de segundos, dos pasajeras fueron sorprendidas por delincuentes que les arrebataron sus celulares antes de descender rápidamente de la unidad, hecho conocido como robo piraña.

En otra ocasión el delito habría quedado impune, pero los cuatro lentes colocados dentro de la unidad registraron cada ángulo de lo que había sucedido. La escena activó de inmediato el protocolo de análisis del Centro de Gestión y Monitoreo de la Movilidad (CGM) de la Ciudad, ubicado en Parque Patricios.

Desde el Centro, los operadores aislaron el tramo del recorrido, procesaron las imágenes tomadas por las cámaras interiores y exteriores del coche y lograron una reconstrucción precisa: el momento exacto del arrebato, los rostros de los sospechosos y el patrón de fuga.

Con ese material en mano, la Secretaría de Transporte radicó la denuncia formal ante la Justicia y entregó un paquete de pruebas clave: grabaciones en alta definición, imágenes nítidas de los autores y la geolocalización punto por punto del incidente, resaltó a la agencia Noticias Argentinas.

"En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado la gente honesta; del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes", sostuvo el jefe de Gobierno Jorge Macri, y agregó: "La tecnología nos ayuda a cumplir ese objetivo. Y la Policía de la Ciudad lo tiene muy claro. Acá no hay espacio para la duda: al delito lo perseguimos en cada metro cuadrado".

Ese aporte técnico fue lo que permitió una investigación más amplia liderada por la Policía Federal Argentina (PFA). Tras tareas de inteligencia de campo, cruces de datos y análisis del modus operandi, la fuerza logró desandar el camino de la banda.

Las pistas llevaron a los efectivos fuera de Capital Federal. Mediante una serie de allanamientos simultáneos en las localidades bonaerenses de San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, la PFA logró la detención de cuatro mujeres indicadas como integrantes de la organización criminal dedicada al arrebato de dispositivos en el transporte público del AMBA.

Esquema de protección y asistencia

La línea 108 no es la única que ya cuenta con el esquema de protección y asistencia. En la actualidad la red porteña abarca 27 líneas, cerca de 1.600 unidades y el sistema está basado en tres pilares: cámaras de seguridad conectadas, dispositivos interiores y exteriores enlazados directamente con el Centro de Monitoreo de Parque Patricios.

La respuesta inmediata se logra debido a la instalación del sistema DMS (Driver Monitoring System), una tecnología basada en cámaras e inteligencia artificial que supervisa la atención del chofer al volante, analizando microgestos para alertar a tiempo ante cuadros de fatiga o distracciones; y a la asistencia ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems), sensores y cámaras perimetrales orientados a la prevención de colisiones frontales y atropellos, diseñados para detectar peatones, ciclistas y motociclistas en los puntos ciegos del colectivo.

La incorporación de estas herramientas responde al Plan de Modernización y Seguridad del Transporte Público:

"Es un orgullo ver cómo la tecnología contribuye a mejorar la seguridad en el transporte"

, destacó al respecto Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

"El traspaso de las líneas nos permitió asumir la responsabilidad directa sobre el servicio e impulsar medidas para modernizar la flota, logrando que las herramientas tecnológicas tengan un impacto concreto en la experiencia diaria de miles de pasajeros", agregó.

Agencia NA