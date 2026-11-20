La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 20 de noviembre.
El sorteo número 41414 de La Previa se realizó el viernes 20 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 0739, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Lluvia)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41414, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 0739, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0739
2° 6360
3° 0611
4° 7797
5° 9082
6° 4877
7° 4892
8° 3430
9° 7213
10° 8271
11° 5300
12° 6265
13° 4917
14° 5158
15° 5411
16° 6163
17° 0121
18° 4978
19° 0690
20° 3825
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41414 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 20 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0739.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Lluvia).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 0739 al 3825, en diferentes posiciones.