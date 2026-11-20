Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 41414, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 0739, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0739

2° 6360

3° 0611

4° 7797

5° 9082

6° 4877

7° 4892

8° 3430

9° 7213

10° 8271

11° 5300

12° 6265

13° 4917

14° 5158

15° 5411

16° 6163

17° 0121

18° 4978

19° 0690

20° 3825