La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 21 de noviembre.
El sorteo número 41415 de La Previa se realizó el sábado 21 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2830, correspondiente a A primera (Santa Rosa). Aquí están los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41415 de La Previa se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2830, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Santa Rosa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2830
2° 7440
3° 5518
4° 1592
5° 8379
6° 9789
7° 1738
8° 5578
9° 8023
10° 7440
11° 6412
12° 1758
13° 4324
14° 3212
15° 8084
16° 4730
17° 7013
18° 0953
19° 7046
20° 3866
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41415 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 21 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2830.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Santa Rosa).
¿Cuáles son algunos de los otros números ganadores?
Algunos números ganadores son 7440, 5518 y 1592.