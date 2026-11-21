Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 41415 de La Previa se llevó a cabo el sábado 21 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2830, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Santa Rosa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2830

2° 7440

3° 5518

4° 1592

5° 8379

6° 9789

7° 1738

8° 5578

9° 8023

10° 7440

11° 6412

12° 1758

13° 4324

14° 3212

15° 8084

16° 4730

17° 7013

18° 0953

19° 7046

20° 3866