La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 25 de noviembre.
El sorteo número 41418 de La Previa se realizó el miércoles 25 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4118, correspondiente a A primera (Sangre). Aquí están los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41418 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4118, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4118
2° 6163
3° 8080
4° 7990
5° 0859
6° 3055
7° 2743
8° 1959
9° 6709
10° 6372
11° 2376
12° 2132
13° 2379
14° 4833
15° 5526
16° 7550
17° 0331
18° 7195
19° 3272
20° 4551
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41418 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 25 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4118.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Sangre).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 4118, 6163, 8080, entre otros.