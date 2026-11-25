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El número de sorteo 41418 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4118, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sangre).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4118

2° 6163

3° 8080

4° 7990

5° 0859

6° 3055

7° 2743

8° 1959

9° 6709

10° 6372

11° 2376

12° 2132

13° 2379

14° 4833

15° 5526

16° 7550

17° 0331

18° 7195

19° 3272

20° 4551