La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 24 de noviembre.
El sorteo número 41417 de La Previa se realizó el martes 24 de noviembre a las 10:15, con el número a la cabeza 5975, que representa a "A primera (Besos)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41417 de LA PREVIA se llevó a cabo el martes 24 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5975, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Besos)".
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5975
2° 8870
3° 0890
4° 5843
5° 3363
6° 2918
7° 3913
8° 0585
9° 4104
10° 8405
11° 2122
12° 8284
13° 1551
14° 6847
15° 9443
16° 3042
17° 3197
18° 6027
19° 2262
20° 9865
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41417 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 24 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5975.
¿Qué representa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Besos)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron 20 números ganadores, siendo el primero 5975.