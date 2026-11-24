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El número de sorteo 41417 de LA PREVIA se llevó a cabo el martes 24 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5975, que se interpreta tradicionalmente como "A primera (Besos)".

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5975

2° 8870

3° 0890

4° 5843

5° 3363

6° 2918

7° 3913

8° 0585

9° 4104

10° 8405

11° 2122

12° 8284

13° 1551

14° 6847

15° 9443

16° 3042

17° 3197

18° 6027

19° 2262

20° 9865