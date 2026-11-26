El número de sorteo 41419, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2968, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).

1° 2968

2° 9318

3° 2431

4° 3992

5° 4743

6° 9376

7° 7264

8° 6986

9° 7475

10° 9052

11° 4862

12° 6702

13° 5981

14° 8345

15° 8915

16° 0476

17° 7452

18° 3804

19° 9662

20° 2133

Los resultados de LA PREVIA son esperados por muchos apostadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, en particular, ha generado gran expectativa entre los participantes.

Los números ganadores son una oportunidad para cambiar la vida de quienes juegan, y cada sorteo trae consigo la posibilidad de cumplir sueños. La comunidad de apostadores sigue atenta a los resultados, esperando que la suerte les sonría.