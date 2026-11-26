La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 26 de noviembre.
El sorteo número 41419 de La Previa se realizó el jueves 26 de noviembre a las 10:15, con el número a la cabeza 2968, que representa a "A primera (Sobrinos)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41419, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2968, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).
1° 2968
2° 9318
3° 2431
4° 3992
5° 4743
6° 9376
7° 7264
8° 6986
9° 7475
10° 9052
11° 4862
12° 6702
13° 5981
14° 8345
15° 8915
16° 0476
17° 7452
18° 3804
19° 9662
20° 2133
Los resultados de LA PREVIA son esperados por muchos apostadores, quienes confían en la suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, en particular, ha generado gran expectativa entre los participantes.
Los números ganadores son una oportunidad para cambiar la vida de quienes juegan, y cada sorteo trae consigo la posibilidad de cumplir sueños. La comunidad de apostadores sigue atenta a los resultados, esperando que la suerte les sonría.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41419 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 26 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2968.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Sobrinos).
¿Cuáles son los números ganadores?
Los números ganadores son 2968, 9318, 2431, 3992, 4743, 9376, 7264, 6986, 7475, 9052, 4862, 6702, 5981, 8345, 8915, 0476, 7452, 3804, 9662, 2133.