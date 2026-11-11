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La Policía utilizó una Taser para reducir a un hombre que amenazó a los agentes

El procedimiento ocurrió en una vivienda de Plácido Grela al 7900. El hombre, de 44 años, se había atrincherado en una habitación e intentó atacar a los efectivos con un elemento cortopunzante. Quedó a disposición de la Justicia.

11/11/2026 | 09:19Redacción Cadena 3 Rosario

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Un hombre de 44 años fue reducido y detenido por efectivos policiales mediante la utilización de una pistola Taser durante un procedimiento por violencia familiar en la zona oeste de Rosario. El episodio ocurrió el domingo alrededor de las 20.30, en una vivienda ubicada en Plácido Grela al 7900.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II acudieron al domicilio tras recibir un aviso por un conflicto familiar. Al llegar, una mujer manifestó que su hermano se encontraba agresivo y que momentos antes había insultado a su madre y la había empujado cuando intentó intervenir para calmarlo.

Durante el procedimiento, el hombre se encerró en una habitación y permaneció allí con elementos potencialmente peligrosos. Ante esa situación, los efectivos solicitaron la intervención de un operador especializado en el uso de dispositivos Taser para continuar con el procedimiento mediante la aplicación gradual de la fuerza.

Cuando el personal especializado intervino, el hombre intentó agredir a los policías con un elemento cortopunzante. Frente a esa situación, los agentes utilizaron la pistola Taser para inmovilizarlo y concretar su aprehensión.

Por protocolo, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió al domicilio para examinar al detenido, identificado como Patricio Marcelo L., de 44 años. Posteriormente, quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por violencia familiar y resistencia a la autoridad, con intervención de la fiscal Guillermina Torno.

Este miércoles a las 12.30, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe brindarán detalles del procedimiento en la sede de Gobierno de Rosario. La presentación estará centrada en la utilización del dispositivo de baja letalidad durante la intervención policial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un hombre de 44 años fue detenido por violencia familiar utilizando una pistola Taser.

¿Quiénes intervinieron en el procedimiento? Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II y un operador especializado en Taser.

¿Cuándo sucedió el incidente? El domingo a las 20.30 horas.

¿Dónde tuvo lugar el episodio? En una vivienda ubicada en Plácido Grela al 7900, Rosario.

¿Por qué se utilizó la pistola Taser? El hombre intentó agredir a los policías, lo que llevó a la aplicación de la fuerza para su aprehensión.

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