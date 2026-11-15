FOTO: La Policía salvó a una nena de 2 años que se atragantó con comida en Córdoba.

Efectivos policiales intervinieron con éxito este domingo en el barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba, y lograron salvar la vida de una niña de apenas dos años que se encontraba atragantada con un trozo de alimento.

Según informó la Policía de Córdoba, tras recibir un llamado de emergencia, los uniformados se trasladaron de inmediato al lugar. Allí comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios a la pequeña mientras, junto a su madre, emprendían el traslado hacia un centro de salud.

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?? UNA GRAN INTERVENCIÓN PARA UNA PEQUEÑA VIDA ???? En B° Ituzaingó Anexo, efectivos policiales asistieron a una niña de dos años que se encontraba atragantada con un alimento. ?? Tras recibir un llamado de alerta, los uniformados acudieron rápidamente y comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios. Al mismo tiempo, emprendieron el traslado junto a su madre hacia un centro de salud. ???? Durante el trayecto, la pequeña logró expulsar el trozo de comida y recuperó la respiración normal. ?? Finalmente, fue atendida en el Hospital de Niños y posteriormente dada de alta, en buen estado de salud. — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) November 15, 2026

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Durante el recorrido, la nena logró expulsar el trozo de comida y recuperó la respiración normal. Finalmente fue atendida en el Hospital de Niños, donde recibió el alta en buen estado de salud.

Desde la fuerza destacaron la rápida intervención como “una gran acción para una pequeña vida”.