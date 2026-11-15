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La Policía salvó a una nena de 2 años que se atragantó con comida en Córdoba

La menor logró expulsar el trozo de comida y recuperó la respiración normal. Finalmente fue atendida en el Hospital de Niños, donde recibió el alta en buen estado de salud.  

15/11/2026 | 16:06Redacción Cadena 3

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La Policía salvó a una nena de 2 años que se atragantó con comida en Córdoba.

FOTO: La Policía salvó a una nena de 2 años que se atragantó con comida en Córdoba.

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Efectivos policiales intervinieron con éxito este domingo en el barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba, y lograron salvar la vida de una niña de apenas dos años que se encontraba atragantada con un trozo de alimento.

Según informó la Policía de Córdoba, tras recibir un llamado de emergencia, los uniformados se trasladaron de inmediato al lugar. Allí comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios a la pequeña mientras, junto a su madre, emprendían el traslado hacia un centro de salud.

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Durante el recorrido, la nena logró expulsar el trozo de comida y recuperó la respiración normal. Finalmente fue atendida en el Hospital de Niños, donde recibió el alta en buen estado de salud.

Desde la fuerza destacaron la rápida intervención como “una gran acción para una pequeña vida”.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el barrio Ituzaingó Anexo? Efectivos policiales salvaron la vida de una niña de dos años que se encontraba atragantada.

¿Quién intervino en el incidente? La intervención fue realizada por la Policía de Córdoba.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Ocurrió este domingo.

¿Dónde tuvo lugar la emergencia? En el barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se resolvió la situación? La niña fue asistida con maniobras de primeros auxilios y logró expulsar el trozo de comida durante el traslado a un centro de salud.

¿Por qué es importante la intervención policial? Se destacó como “una gran acción para una pequeña vida” por la rápida respuesta ante la emergencia.

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