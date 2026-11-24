FOTO: La PFA ejecuta 20 allanamientos en la lucha contra el grooming y la distribución de MASI

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) – La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo veinte allanamientos en el marco de la Operación Protección de Infancias VIII, resultando en la detención de un hombre por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Los operativos fueron el resultado de diferentes denuncias y reportes internacionales realizados por organismos especializados, entre los que se encuentran el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos y Missing Children.

Ante estas presentaciones, el personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de Mar del Plata, junto a las DUOF de diversas localidades como Necochea, Chascomús, Pinamar, Junín, Mercedes, Pergamino y Morón, comenzó una investigación exhaustiva.

Las investigaciones incluyeron tareas de campo, análisis informativos y rastrillajes en plataformas virtuales, lo que llevó a los detectives a identificar varios domicilios relacionados con los delitos investigados. Como resultado, se realizaron 20 irrupciones en viviendas y se detuvo a un individuo, mientras que otros sujetos fueron imputados.

Durante los procedimientos, se incautaron 25 celulares, cuatro notebooks, pendrives, una tablet, una computadora, dos CPU y cerca de un kilogramo de marihuana.

El hombre detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto a los demás notificados a disposición de las autoridades judiciales por infracción a la Ley 26.904 (Grooming).

Intervinieron múltiples juzgados, entre ellos el Juzgado de Garantías N°5 de Chascomús, el Juzgado Federal N°4 de Dolores, el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, el Juzgado de Garantías N°6 de Morón, y varios más en Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea y Pergamino.

Las acciones se enmarcan dentro de la "Operación Protección de Infancias VIII", que tiene como objetivo combatir delitos que atentan contra la integridad sexual de niños y adolescentes, bajo la coordinación del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.