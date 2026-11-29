FOTO: La Noche de los Templos convocó a más de 150 mil visitantes en Buenos Aires

Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) -- Más de 100 templos de distintos barrios porteños abrieron sus puertas para invitar a una multitud de vecinos y turistas a recorrer el mapa espiritual de la Ciudad y disfrutar de su patrimonio religioso, arquitectónico y cultural, durante la décima edición de "la Noche de los Templos".

Iglesias, mezquitas, sinagogas, templos orientales y otras comunidades de fe ofrecieron el sábado por la noche visitas guiadas, música, bailes típicos y degustaciones que permitieron acercar sus tradiciones, su historia y su legado a todo el público: las visitaron más de 150 mil personas, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos, Pilar Bosca, recorrieron la iglesia Santa Felicitas, en Barracas, que este año celebra su 150.º aniversario.

Como parte de la agenda, Pompeo y Bosca también visitaron la mezquita Al Ahmad, ubicada en el barrio de San Cristóbal.

"La Noche de los Templos demuestra una vez más que en Buenos Aires la diversidad es una fortaleza que nos une. Poder abrir las puertas de cada comunidad para que los vecinos conozcan su historia y sus tradiciones reafirma nuestro compromiso con una Ciudad abierta, donde el respeto mutuo y la libertad religiosa se viven todos los días", sostuvo Jorge Macri.

Organizado por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, a través de la Dirección General de Cultos, el evento volvió a posicionarse como un emblema de convivencia pacífica y diálogo interreligioso, uno de los rasgos que distinguen a Buenos Aires a nivel mundial.

En ese sentido, Pompeo señaló: "Esta iniciativa es una oportunidad para reafirmar valores como el respeto, la libertad religiosa y la convivencia pacífica. Somos una Ciudad global en la que el diálogo entre las distintas comunidades de fe forma parte de nuestra identidad".

Entre los momentos más destacados de la noche se encontraron la visita guiada a la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, la clase de caligrafía china en el Templo Budista Fo Guang Shan, el concierto de música sacra de la Basílica San José de Flores, donde Jorge Bergoglio fue Obispo Vicario antes de convertirse en el Papa Francisco, o la clase de comida vegetariana en la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna.

Pilar Bosca destacó el impacto del encuentro: "Cuando nos acercamos a conocer y aprender de las tradiciones del otro, derribamos prejuicios y descubrimos todo lo que nos une. Cada templo que abre sus puertas es una oportunidad para mirar al otro con respeto, entendiendo que la convivencia se fortalece cuando nos animamos a escuchar, preguntar y compartir la historia de cada comunidad de fe".