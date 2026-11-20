FOTO: La medida de la cintura: un mejor indicador de riesgo de muerte que el IMC

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Durante años, el índice de masa corporal (IMC) ha sido la referencia para determinar si una persona tiene sobrepeso u obesidad. Este cálculo, que requiere conocer el peso y la altura, ha sido cuestionado por su falta de precisión en la evaluación del riesgo de salud.

"Dos personas pueden tener el mismo peso y altura, pero acumular grasa en diferentes partes del cuerpo. Mientras que el IMC no distingue estas diferencias, su impacto en la salud puede ser significativo," expresó la Dra. Susana Fuentes (M.N. 92.619), especialista en clínica médica y diabetología, quien forma parte del Equipo de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital "El Cruce".

La Dra. Fuentes, en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, destacó que un reciente estudio internacional, publicado en la revista Nature, respalda esta afirmación con datos de más de 800.000 adultos en cuatro países.

El estudio valida una propuesta de 2025, formulada por expertos reunidos en la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, que sugiere que además del IMC, se debe considerar la medida de la cintura. Este enfoque permite distinguir entre dos condiciones distintas:

Obesidad preclínica: exceso de grasa sin daño orgánico.

Obesidad clínica: exceso de grasa que ya afecta a órganos como el corazón o el hígado.

"Esto transforma la pregunta clave: ya no se trata solo de cuánto pesa una persona, sino de las consecuencias de ese peso para su salud," manifestó la Dra. Fuentes.

La cintura como indicador de salud

"El IMC, al ser utilizado solo, puede llevar a errores en ambas direcciones. Puede omitir a personas que están en riesgo y, al mismo tiempo, etiquetar a otros como obesos sin justificación," explicó la especialista.

En este sentido, enfatizó que "los individuos que se clasifican como sobrepeso u obesos según el IMC, pero que presentan una cintura normal, no tienen un mayor riesgo de mortalidad. En cambio, aquellos con grasa abdominal que ya presentan daño a órganos tienen un riesgo 69% mayor que quienes no tienen obesidad."

La grasa abdominal se relaciona con enfermedades como la diabetes y problemas cardiovasculares, por lo que medir la cintura es una práctica sencilla y eficaz que proporciona información valiosa que el IMC no ofrece.

Adicionalmente, la Dra. Fuentes sugirió que en muchos consultorios se utiliza la bioimpedancia, un método que permite estimar la composición corporal mediante una corriente eléctrica de baja intensidad, que ayuda a determinar:

La proporción de grasa en el peso total.

La masa muscular, crucial durante la pérdida de peso.

El estado de hidratación del organismo.

"Es una estimación y puede variar según factores como la alimentación o la actividad física previa. Por eso es recomendable realizarlo bajo condiciones similares y con la interpretación de un profesional," añadió.

Perspectivas sobre la obesidad

"Una buena noticia es que la mayoría de los individuos con obesidad preclínica no desarrollaron formas clínicas en la siguiente década. Esto indica que tener sobrepeso no implica necesariamente un deterioro de la salud, aunque hay quienes sí progresaron. La etapa preclínica debe ser vista como una oportunidad para actuar," resaltó.

En consulta, es recomendable:

Medir la cintura además del peso.

Controlar parámetros como presión arterial, niveles de azúcar y colesterol.

Evaluar síntomas como fatiga o falta de aire.

"Los investigadores aclaran que estar en la fase preclínica no excluye la necesidad de tratamientos médicos o quirúrgicos si es necesario. Cada caso requiere una evaluación integral," concluyó la Dra. Fuentes.

"El mensaje es claro: el número en la balanza es solo un punto de partida. Evaluar la cintura y cómo funcionan los órganos ayuda a identificar a quienes realmente necesitan atención y evita etiquetar a quienes no lo requieren," finalizó.

Agencia NA