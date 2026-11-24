FOTO: La madre de Lourdes Fernández testificó en el juicio contra Leandro García Gómez

Mabel López, madre de la integrante de Bandana Lourdes Fernández, brindó su testimonio este martes en el juicio contra Leandro García Gómez, exnovio de la artista, quien enfrenta acusaciones por privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Durante su declaración, López afirmó: "Conté hechos objetivos".

López se comunicó con la Agencia Noticias Argentinas y destacó: "Ratifiqué lo que dijo la testigo anterior. Conté hechos objetivos, que hasta ahora coinciden con lo relatado por otras personas".

La audiencia se llevó a cabo a partir de las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde también comparecieron otros testigos. Es importante mencionar que Fernández no se presenta como querellante ni está representada por un abogado en este proceso judicial.

Por su parte, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó un informe que indica que "se observaron indicios (…) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (…)".

El informe describe el caso como un "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".

El 23 de octubre de 2025, García Gómez fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo tras haber mantenido secuestrada a la artista durante varios días.

El imputado se negó a declarar en la primera jornada del juicio y podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión si es hallado culpable.

Tras múltiples intentos de allanamiento, la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento en la noche del jueves, encontrando a la cantante en un estado de vulnerabilidad significativo. En el lugar, se constató que Lourdes estaba "sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad", mientras que el acusado fue hallado escondido en un armario.