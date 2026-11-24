FOTO: La joven que hizo trompos en Pinamar fue inhabilitada hasta 2099 por el Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha decidido inhabilitar preventivamente hasta el año 2099 a Lara Magalí Rapallo, una joven de 20 años, tras realizar maniobras peligrosas con su camioneta en el balneario La Frontera, ubicado en Pinamar.

La intervención de la repartición, que está a cargo de Martín Marinucci, se produjo luego de que se difundieran imágenes de las maniobras realizadas en la zona de La Olla. En estas imágenes, Rapallo, quien es oriunda de Pilar y conocida en redes sociales como "Naotzumi", conducía una camioneta RAM 1500 Laramie rosa.

De acuerdo con la información oficial, la joven realizaba trompos en la arena con cuatro personas paradas a los costados, lo que puso en riesgo no solo su seguridad, sino también la de quienes la acompañaban y la de otros presentes en el balneario.

Ante la gravedad de la situación, se labró un acta por infracción a la Ley de Tránsito 13.927, y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial determinó la suspensión preventiva de su licencia de conducir hasta el año 2099.

Adicionalmente, la Policía bonaerense secuestró la camioneta e imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal.

Desde el Ministerio de Transporte de la provincia recordaron que quienes conducen un vehículo tienen la responsabilidad de hacerlo de manera segura, protegiendo así tanto a los ocupantes como a los demás ciudadanos.