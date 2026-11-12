La impactante fuga de Leonardo Bertulazzi: detalles de un escape audaz en San Telmo

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) – La búsqueda de Leonardo Bertulazzi, ex miembro de las Brigadas Rojas italianas que se encontraba bajo arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, continúa con gran intensidad. Recientemente, se han revelado detalles sobre la forma en que se llevó a cabo su audaz fuga.

El incidente tuvo lugar el martes 10 de noviembre, cuando el acusado, de 74 años y a la espera de su extradición a Italia, logró escapar de su hogar ubicado en la calle Defensa al 649. En el momento de su fuga, Bertulazzi estaba bajo vigilancia de la Policía Federal Argentina (PFA) y portaba una tobillera electrónica.

En medio de la conmoción generada por la visita del papa León XIV, Bertulazzi aprovechó la oportunidad para lanzarse con un arnés desde el quinto piso de su edificio hacia un terreno baldío contiguo.

Todo quedó grabado. Las imágenes de una cámara de seguridad capturaron el instante exacto en que el ex miembro de las Brigadas Rojas se lanzó, se acomodó la ropa y se tocó la muñeca, que le dolía por el impacto, antes de escapar sin levantar sospechas.

En la actualidad, mientras las autoridades intensifican la búsqueda, el Ministerio de Seguridad Nacional ha establecido una recompensa de $20 millones para quienes puedan proporcionar información sobre su paradero. Además, se han dado a conocer más detalles sobre cómo logró realizar su fuga.

Detención y condiciones de arresto

En agosto de 2024, a Bertulazzi se le revocó el estatus de refugiado, lo que llevó a su inmediata detención. Debido a su edad y a una supuesta lesión derivada de un ACV, se le otorgó la prisión domiciliaria con el uso de tobillera electrónica.

A pesar de su peligrosidad, la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la PFA solicitó medidas de seguridad adicionales, las cuales fueron rechazadas. En cambio, se autorizó una consigna policial frente al edificio donde residía.

Durante dos años, se realizaron relevos de 24 horas con dos efectivos por turno. Cada vez que cambiaban, el personal tocaba el timbre o era permitido ingresar por el portero para verificar la presencia de Bertulazzi.

Detalles de la fuga

La situación cambió la semana pasada cuando la Corte Suprema confirmó su extradición a Italia, lo que hizo inminente su traslado. En algunas ocasiones, se han implementado medidas de seguridad más estrictas, pero nuevamente fueron denegadas.

La Justicia dictaminó que no era necesario trasladar a Bertulazzi a una alcaldía, por lo que se mantuvieron las mismas condiciones de arresto.

El día de la fuga, durante el relevo habitual, los efectivos tocaron el timbre sin recibir respuesta, ni de Bertulazzi ni de su esposa. Tras subir al departamento, tampoco obtuvieron respuesta. Minutos después, la esposa informó, entre lágrimas, que su esposo se había escapado. El monitoreo de la tobillera indicó que Bertulazzi se encontraba en su domicilio, pero al revisar el lugar, se constató que no estaba.

En el transcurso del operativo, se encontró una caja metálica con un dispositivo conectado a cables, lo que llevó a solicitar la intervención del escuadrón de explosivos. Este equipo determinó que no se trataba de un artefacto explosivo, sino de un tubo de plástico, una almohadilla térmica y carne de cerdo junto a la tobillera.

Un aspecto que sigue generando inquietud es que, tras las consultas realizadas, se comprobó que los parámetros de temperatura y humedad no mostraron variaciones, lo que impidió que se activaran las alertas del dispositivo de monitoreo.

El plan de fuga de Bertulazzi incluyó el uso de un arnés especial y sogas de alpinista para saltar a una terraza vecina y así lograr escapar. Actualmente, la investigación tiene más interrogantes que respuestas, y existe un gran hermetismo sobre el paradero del ex integrante de las Brigadas Rojas italianas.