La ludopatía preocupa cada vez más al mundo y a la Argentina, en especial a los jóvenes ya que estudios y reportes señalan que las apuestas digitales suelen iniciarse alrededor de los 12 o 13 años —muchas veces mediante billeteras virtuales y apuestas deportivas, como el fútbol.

Ante esto, este jueves el Senado trata el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea (con media sanción de Diputados desde 2024) junto a propuestas complementarias.

En un nuevo episodio de Yendo por Cadena 3, el "Turco" Genesir habló con Caro, una madre que vivió en primera persona como su hijo fue afectado por esta adicción cuando tenía tan solo entre quince y dieciséis años cuando pasó de jugar a las cartas en el aula a apostar por internet.

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"Tuvimos que volver en el tiempo para que él retomara cuándo había empezado todo. Comenzó en el colegio, en el aula. Primero empiezan con cartas y después un compañero te invita a que ese juego de cartas se pueda hacer online y de ahí es un camino sin retorno", comenzó en su relato.

Sobre cómo se dieron cuenta en la familia de qué sucedía esto, Caro aseguró: "Hay indicadores, perdí a mi hijo, a ese niño, cambió su personalidad. Empezó a salir mucho, lo de tener dinero y acceso hizo que él perdiera su inocencia".

Con el tiempo, hubo cosas que a Caro le costaba explicarse. Su hijo tenía teléfonos y relojes de alta gama, hablaba hasta las cinco de la mañana con gente que la familia no conocía y empezó a faltar a la facultad. Se enojaba cuando ella le preguntaba de dónde salía la plata: "Estábamos atentos, somos una familia consolidada, su respuesta era el enojo".

Según contó Caro, a su hijo lo invitaron a un casino en el que podía recibir fichas a crédito. La deuda era en dólares. Perdió lo que le habían prestado y siguió apostando con la idea de recuperarlo. "Ese día llegó embarrado a mi casa a las cinco de la mañana. Le habían retenido el documento y le daban 48 horas para pagar y que si no pagaba corría riesgo su vida y la de su entorno. Ahí tocó fondo y pudo poner en palabras lo que le pasaba".

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El hijo de Caro habló primero con su papá sobre lo ocurrido: "Me están mandando fotos de los domicilios de familiares, no sé qué hacer", les dijo al contarles que tenía una deuda millonaria: "Fue horrible, pero fue la oportunidad de recuperar a mi hijo, sin mentiras y rendido".

La familia reunió el dinero para pagar y acompañó al joven durante seis meses de tratamiento, con internación domiciliaria. "No teníamos las herramientas, nos partió al medio, pero la familia salió al rescate". Parte del trabajo consistió en cambiar rutinas y cortar el contacto con quienes lo alentaban a seguir apostando. "Su círculo de amigos era otro, era gente que lo incentivaba a apostar".

Caro contó que lo primero que hizo fue echarse la culpa, pero que luego entendió que su hijo "estuvo demasiado expuesto y tuvo acceso a páginas que dejaron ingresar a un adolescente y lo dejaron apostar de manera impulsiva". Agregó que el trabajo para detectar la ludopatía es un trabajo conjunto entre familias, escuelas y políticas públicas: "Mi primer error fue creer que no nos iba a pasar".

Su hijo volvió a estudiar y hoy trabaja. Volver a confiar en él, contó Caro, les llevó casi un año. "Yo te cambié tu primer pañal y vos me cambiaste la vida", le decía cuando era chico. Al acompañarlo durante el tratamiento, encontró otra forma de decírselo. "Yo te ayudo ahora, pero vos también me estás cambiando la vida".

Entrevista de Fernando Genesir.

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