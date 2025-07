La historia de Oscar, un hombre de 62 años que vive en la calle con su radio

Oscar, un hombre de 62 años, ha pasado a vivir en la calle, buscando refugio cerca de un local comercial. En su día a día, la compañía de Radio Rivadavia se vuelve esencial para sobrellevar su situación.

"Los vecinos me ayudan, me traen comida y frazadas. La verdad que ahora está bastante difícil", expresó en una charla con Radio Rivadavia, mientras preparaba un mate.

A lo largo de una de las semanas más heladas del año, Oscar enfrenta las noches al aire libre, aceptando la ayuda de quienes lo rodean, aunque también se muestra receloso ante las alternativas del sistema estatal: “Yo no voy a un parador. Respeto, pero no lo hago porque he vivido malas experiencias. Ahí te roban, te sustraen las mochilas, los documentos. A veces hay peleas y es muy complicado”.

“A mi edad, me ofrezco a cuidar coches a voluntad, ayudando a los demás a cambio de algo, como yerba y azúcar, ya que quiero que la gente vea que no todos somos iguales”, manifestó, visiblemente afectado por los prejuicios que enfrenta a diario.

Oscar no tiene hábitos nocivos, no fuma ni bebe, pero cuenta con dos valiosas compañías: el mate y la radio. “En las noches escucho a (Jorge) Pizarro, me fascina su estilo, especialmente cuando está enérgico”.

Es un oyente comprometido de Radio Rivadavia, y lo comparte con orgullo: “Despierto con Rivadavia y me acuesto con Rivadavia. Soy de la época de Muñoz y Carrizo, esos fueron mis ídolos”.

La radio representa para Oscar mucho más que un simple aparato; es un sostén vital: “La radio es lo mejor que hay, permite olvidar un poco las dificultades. Es el mejor amigo. En este momento estoy tomando mate y escuchando Rivadavia todas las noches, no tengo ningún otro vicio”.