FOTO: Las frases que no se deben decir en una pareja.

Expresiones cotidianas como “no sé para qué intento hablar con vos” o “sos imposible” parecen inofensivas en medio de una discusión, pero esconden un patrón que desgasta profundamente los vínculos afectivos. Según las investigaciones de los psicólogos John y Julie Gottman, estas frases forman parte del desprecio, el factor comunicacional más asociado al divorcio.

A diferencia de un enojo pasajero, el desprecio aparece cuando el reclamo abandona un hecho concreto y apunta a descalificar al otro desde un lugar de superioridad, burla o rechazo. Cuando esta dinámica se vuelve habitual, la pareja deja de dialogar para resolver problemas y entra en un terreno de alerta permanente que erosiona la seguridad emocional.

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Los "Cuatro Jinetes" que erosionan el vínculo

Los especialistas agrupan bajo el nombre de Los Cuatro Jinetes a las conductas que más dañan una relación cuando se repiten de forma sistemática:

La crítica: ataca el carácter de la otra persona en lugar de señalar una conducta puntual. No es lo mismo pedir “me gustaría organizar mejor los gastos” que sentenciar “sos un desastre con la plata”.

El desprecio: es el escalón más destructivo. Transforma un desacuerdo en una condena personal e incluye ironías, gestos de fastidio o miradas de rechazo.

La actitud defensiva: surge como respuesta a la crítica mediante justificaciones o contrarreclamos (“si reaccioné así fue porque me provocaste”), convirtiendo la charla en una competencia por tener razón.

El bloqueo comunicacional: una de las partes se retira, mira el teléfono o hace silencio. Aunque suele responder a una saturación física y emocional, quien queda del otro lado lo percibe como castigo o indiferencia.

El peso de las heridas previas

Un estudio que siguió durante 12 años a 368 parejas recién casadas en Los Ángeles reveló que el 39% terminó en divorcio o separación. Los investigadores observaron que las experiencias traumáticas previas —como adversidad en la infancia o entornos imprevisibles— aumentan la vulnerabilidad frente a los conflictos cotidianos, haciendo que una simple demora en responder un mensaje se viva como abandono.

Sin embargo, los datos también confirmaron que el humor, la calidez en el trato y la comunicación respetuosa funcionan como factores de protección capaces de neutralizar ese riesgo.

Claves para desactivar el desgaste

Los expertos señalan que frenar esta dinámica no implica reprimir el enojo, sino cambiar la forma de expresarlo antes de que el daño se acumule:

Hablar desde la emoción propia: reemplazar los ataques generales (“nunca estás”) por necesidades concretas (“me sentí solo cuando no respondiste”).

Acordar pausas saludables: si la discusión desborda, evitar desaparecer en silencio. Aclarar “estoy alterado y necesito calmarme, retomemos esto más tarde” protege el vínculo mientras baja la tensión física.

Practicar el aprecio cotidiano: agradecer gestos diarios o reconocer esfuerzos devuelve humanidad a la relación y contrarresta la espiral de reproches.

Cuando el desprecio o el bloqueo se vuelven la norma en cada discusión, recurrir a la terapia de pareja o al acompañamiento individual permite identificar qué hay detrás del enojo y construir herramientas para dialogar sin herir.