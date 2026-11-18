FOTO: La FDA alerta sobre problemas de calidad en Umicore Argentina tras hallar insectos en su planta

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- La FDA emitió una carta de advertencia el 6 de noviembre dirigida a Umicore Argentina, una empresa farmacéutica de origen belga que opera en el parque industrial de Pilar, Buenos Aires, por violaciones a las buenas prácticas de fabricación en la producción de principios activos farmacéuticos utilizados en tratamientos oncológicos.

El documento se basa en los hallazgos de una inspección llevada a cabo entre el 4 y el 9 de junio en la planta de Pilar y fue dirigido a Bart Sap, CEO global de la compañía. Entre los problemas identificados, la agencia estadounidense reportó la presencia de un insecto volador en el fondo de un tanque que contiene químicos para la producción, así como insectos vivos en equipos y pisos, residuos en elementos que deberían estar limpios y agua estancada.

De acuerdo con un informe de Clarín, el laboratorio produce en Pilar principios activos oncológicos como cisplatino, carboplatino, oxaliplatino, lomustina y trióxido de arsénico, que se destinan a mercados internacionales. En 2018, la compañía afirmaba haber superado exitosamente los rigurosos controles de la FDA.

La agencia también indicó que desde 2021, la empresa no ha investigado adecuadamente más de 300 resultados de laboratorio que se encontraban fuera de especificación, relacionados con análisis de contenido, impurezas, controles microbiológicos y calidad del agua. Más de 200 de esos resultados fueron invalidados. Los inspectores encontraron que cuando no se demostraba un error en el laboratorio, la empresa evitaba profundizar en la investigación y descartaba los valores anómalos tras obtener resultados satisfactorios en nuevos análisis.

Además, la FDA cuestionó la falta de una investigación adecuada sobre quejas recurrentes de material extraño en sus lotes y calificó como "inadecuada" la respuesta de la firma a sus requerimientos, debido a la falta de detalles, evidencia y compromiso.

Como parte de las acciones correctivas, la FDA exigió a Umicore realizar una auditoría independiente de todas las investigaciones de resultados fuera de especificación de los últimos tres años, reevaluar los análisis descartados, revisar su sistema de acciones correctivas y preventivas, y reformular completamente sus procedimientos de control de calidad.

Clarín intentó comunicarse sin éxito con Umicore Argentina. Asimismo, una revisión en el sistema de consultas de la ANMAT no reveló alertas ni advertencias sobre la empresa, que tampoco figura como proveedor del Estado, en un contexto de creciente escrutinio sobre los controles de la agencia, cuyas dos ex directoras están procesadas en un caso federal relacionado con fentanilo contaminado que tramita el Juzgado Federal Nº3 de La Plata.