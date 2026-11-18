FOTO: La esposa de Rudnev critica la investigación y rechaza excusas por el estado de salud de su marido

Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- Tamara Rudneva, esposa de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso bajo investigación por supuesta trata de personas en Bariloche, cuestionó la actuación de la Fiscalía de Bariloche, afirmando que el expediente incluye testimonios y peritajes que contradicen elementos clave de la acusación.

Uno de los puntos críticos que destacó fue el testimonio de Elena Makarova, quien es considerada por la Fiscalía como la presunta víctima de trata. Rudneva subrayó que Makarova había declarado que no conocía a su marido y que no había sufrido daño alguno.

"La investigación se estancó primero porque la presunta víctima declaró que nunca había visto a Konstantin Rudnev, que no tenía ninguna relación con él y que nadie le había causado daño alguno. No está demorada por los problemas de salud de mi marido," enfatizó Rudneva.

Además, Rudneva aseguró que Makarova había manifestado que su decisión de viajar desde Rusia a Argentina y dar a luz allí fue voluntaria.

"En los primeros interrogatorios dijo que nunca lo había visto y que no era víctima de nadie", insistió, pidiendo que esas declaraciones sean tenidas en cuenta con mayor seriedad.

La esposa del imputado también denunció irregularidades en el tratamiento que recibió Makarova durante la investigación. Afirmó que si realmente es víctima de alguien, sería de la Fiscalía, ya que la joven y su hijo recién nacido habrían pasado por situaciones de aislamiento y restricciones en los lugares donde fueron alojados.

"No sufrió por parte de Rudnev, a quien nunca conoció, sino precisamente por parte de los fiscales, que querían convertirla a toda costa en víctima", agregó.

Otro de los cuestionamientos de Rudneva se centró en las demoras en la investigación, especialmente en relación con la salud de su marido. "¿Cómo puede el estado de salud del imputado afectar una investigación que en un año y medio no ha logrado examinar teléfonos, discos duros, pertenencias ni medicamentos? ¿En qué le impide su enfermedad?", planteó.

Rudneva argumentó que las medidas de análisis de dispositivos electrónicos y la recepción de declaraciones pueden realizarse independientemente de las condiciones médicas de su esposo, y por lo tanto rechazó que su situación médica sea la causa de la prolongación del proceso.

"La Fiscalía ni siquiera ha terminado de revisar las pertenencias que incautó. En un año y medio no lograron clasificarlas. Todavía hay cosas decomisadas sin examinar", denunció.

También cuestionó que no se hayan tomado declaraciones a todos los imputados y que existan diligencias pendientes desde el inicio del expediente.

"Ellos mismos dilatan la investigación. Ninguna enfermedad puede impedir que se realicen interrogatorios o se revisen las pertenencias, porque eso depende de ellos y no lo hacen", agregó.

Rudneva también se refirió a la mención de sustancias estupefacientes supuestamente encontradas durante los procedimientos. Afirmó que las pastillas incautadas eran medicamentos personales y que los análisis de Gendarmería Nacional descartaron la presencia de drogas.

"La propia Fiscalía ordenó el peritaje, y el peritaje de Gendarmería Nacional lo confirmó", sostuvo.

En relación a las condiciones de salud y detención de su esposo, Rudneva dijo que recibió atención insuficiente durante una internación en Rawson y que se realizaron adaptaciones en su hogar para facilitar su arresto domiciliario, como la incorporación de una cama adecuada y cambios en la distribución de los ambientes.

"La hospitalización y las operaciones del imputado no podían retrasar la investigación", insistió, argumentando que las necesidades médicas de Rudnev deben ser atendidas sin que esto paralice las diligencias judiciales.

Rudneva también formuló objeciones a diversas afirmaciones de la Fiscalía en medios periodísticos. Una de ellas fue sobre un supuesto pedido de captura internacional que había sido desmentido anteriormente.

"Ya se desmintió en octubre del año pasado. Era falso que tenía un pedido de captura internacional de Montenegro", indicó, añadiendo que esta información fue inicialmente difundida por la Fiscalía en abril de 2025 y luego dejó de utilizarse.

Rudneva refutó que el principal planteo de la defensa sea presentarlo como víctima de Vladímir Putin, enfatizando que la cuestión central es que Makarova niega haber sufrido delitos y que nunca tuvo contacto físico con su esposo.

También rechazó la afirmación de que Rudnev habría organizado su llegada a Sudamérica para evitar alertas migratorias: "Esto es falso, Rudnev se fue de Rusia a Montenegro y mucho tiempo después se vino a Argentina", aseguró.

Además, Rudneva desmintió que Makarova presentara un cuadro de desnutrición y que hubiera sido trasladada a Bariloche para ser sometida a servidumbre. "En la causa no hay nada de eso", afirmó.

La esposa de Rudnev concluyó cuestionando un relato sobre una supuesta declaración de Makarova interrumpida por una crisis de pánico, asegurando que "esto es totalmente falso: se puede ver en la grabación completa de esa audiencia que nunca pasó esto".

"Cuanto antes comience el juicio, más rápido se verá que las acusaciones no tienen sustento fáctico", finalizó Rudneva, pidiendo que se valoren los testimonios y peritajes que, según ella, contradicen la hipótesis fiscal.