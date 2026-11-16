La enfermedad renal crónica ahora es de notificación obligatoria en Argentina: claves para su detección temprana

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El Ministerio de Salud de la Nación ha incorporado este año la enfermedad renal crónica (ERC) al listado de eventos de notificación obligatoria para los médicos, a través de la Disposición 1/2026 de la Dirección de Epidemiología. Esta medida busca fortalecer la vigilancia de una enfermedad que puede progresar silenciosamente durante años y que está estrechamente vinculada con la salud cardiovascular y metabólica.

En 2023, se estimó que aproximadamente 788 millones de personas de 20 años o más padecían enfermedad renal crónica en todo el mundo. En Argentina, la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada entre 2018 y 2019, determinó una prevalencia del 12,7 % en personas de 18 años o más, lo que equivale a una de cada ocho personas, y del 42,4% en la población de 65 años o más, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En sus etapas iniciales, esta condición puede no presentar síntomas, lo que complica su detección y permite que avance hasta estadios donde el daño es más difícil de controlar. La nueva disposición establece que los casos deben ser reportados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con el fin de mejorar la información epidemiológica y contribuir al diseño de políticas públicas.

Más allá de identificar los casos, el verdadero desafío radica en detectar la enfermedad antes de que se manifiesten los síntomas. La evidencia científica indica que el corazón, los riñones y el metabolismo están íntimamente relacionados, y que las alteraciones en uno de estos sistemas pueden aumentar el riesgo de complicaciones en los otros. Esta interacción, conocida como síndrome cardiorrenometabólico, está transformando el enfoque hacia algunas de las enfermedades crónicas más comunes.

"Durante mucho tiempo hemos tratado las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas por separado, pero hoy sabemos que están profundamente interconectadas. La hipertensión arterial puede afectar los riñones y, a su vez, la disminución de la función renal aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares, incluida la insuficiencia cardíaca. Por eso, evaluar la salud renal es fundamental para una adecuada prevención cardiovascular," explicó el Dr. Guillermo Javier Rosa Diez, médico especialista en Nefrología del Hospital Italiano de Buenos Aires y ex presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología.

Esta perspectiva integral fue formalizada por la Asociación Americana del Corazón, que definió el síndrome cardiorrenometabólico para describir las interacciones entre la obesidad, alteraciones metabólicas -como la diabetes tipo 2-, la enfermedad renal y las enfermedades cardiovasculares.

En junio de 2026, cuatro sociedades científicas estadounidenses de cardiología, diabetes y nefrología publicaron la primera guía de práctica clínica para la prevención, detección, evaluación y tratamiento del síndrome cardiorrenometabólico.

La magnitud de esta relación se refleja en las estadísticas, dado que aproximadamente una de cada cuatro personas adultas con diabetes y alrededor de una de cada cinco con hipertensión arterial presenta enfermedad renal crónica, según datos de Estados Unidos. Además, el problema se ve agravado por el aumento sostenido de la obesidad y el envejecimiento de la población, fenómenos que contribuyen significativamente a la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica.

La coexistencia de estos factores no solo incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad, sino que también condiciona su evolución y progresión, lo que representa un desafío creciente para la planificación y sostenibilidad de los sistemas de salud.

Las guías internacionales recomiendan evaluar la función renal y la presencia de albúmina en orina en personas con factores de riesgo, incluyendo a aquellas con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal, independientemente de si tienen o no diabetes.

"Es común asociar la enfermedad renal exclusivamente con la diabetes, pero una persona obesa o hipertensa o con antecedentes cardiovasculares también puede tener daño renal sin saberlo. Muchas personas se sienten bien incluso cuando los análisis muestran signos de daño renal. Cuando aparecen síntomas como edemas (hinchazón), cansancio o alteraciones en los análisis de sangre y orina, la enfermedad ya está avanzada. Detectarla a tiempo nos permite intervenir para preservar la función de los riñones y reducir el riesgo de complicaciones," comentó el Dr. Fernando Lombi, médico especialista en Nefrología y Medicina Crítica y Terapia Intensiva, integrante del Servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires.

Dos estudios sencillos para detectar el daño renal

Para las personas con factores de riesgo, la detección temprana de la enfermedad renal crónica se basa en dos estudios complementarios. Un análisis de sangre mide la creatinina y permite estimar el filtrado glomerular, es decir, qué tan bien filtran los riñones.

En una muestra de orina se mide la relación albúmina/creatinina (RAC), que puede revelar daño renal incluso cuando el filtrado se mantiene adecuado. Ante un resultado alterado, el equipo de salud evalúa la causa y revisa estudios previos o repite las mediciones para determinar si la alteración persiste al menos tres meses.

El Dr. Lombi añadió: "Ambos estudios aportan información diferente y son complementarios. Por lo tanto, un resultado normal de creatinina no siempre descarta una enfermedad renal incipiente, ya que una presencia elevada de albúmina en orina puede indicar alteraciones que todavía no se reflejan en la función renal y proporcionar información relevante sobre el riesgo cardiovascular."

El diagnóstico temprano permite implementar medidas para retrasar la progresión de la enfermedad y reducir complicaciones cardiovasculares. Además del control de la presión arterial, una alimentación saludable, actividad física y el manejo de otros factores de riesgo, existen tratamientos que han demostrado beneficios cardiovasculares y renales, incluso en pacientes sin diabetes.

La inclusión de la enfermedad renal crónica en el Sistema Nacional de Vigilancia representa una oportunidad para dar mayor visibilidad a una enfermedad frecuentemente silenciosa, asociada a una elevada carga de morbimortalidad y un incremento significativo de los costos de atención sanitaria.

No obstante, el verdadero reto es trasladar este reconocimiento a la práctica clínica cotidiana, promoviendo estrategias de detección temprana y controles de la función renal, especialmente en personas con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o antecedentes de enfermedad renal.

En este contexto, la evaluación renal puede realizarse mediante tres estudios sencillos y ampliamente disponibles: la determinación de creatinina sérica, que permite estimar el filtrado glomerular; el análisis de orina con medición de la relación albúmina/creatinina (RAC), que identifica daño renal incluso en etapas iniciales; y la ecografía renal, que aporta información sobre las características estructurales de ambos riñones.

La integración de estas herramientas en la atención habitual facilitará avanzar hacia un modelo de atención centrado en la identificación precoz de la enfermedad y la prevención de su progresión.

Agencia NA