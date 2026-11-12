La Corte Suprema de la Nación dejó firme la perpetua por el crimen de un peluquero en Rosario

FOTO: Corte Suprema ratifica prisión perpetua para dos hombres por el asesinato de un peluquero

La Corte Suprema de Justicia ha confirmado la condena a prisión perpetua de dos hombres implicados en el asesinato de un peluquero en Rosario, ocurrido durante un robo.

La decisión afecta a Franco Ezequiel Montes y Walter Bruno Folken, quienes fueron hallados culpables en 2021 por el Tribunal Pluripersonal de Rosario como coautores del delito de homicidio criminis causa.

El crimen tuvo como víctima a José Benítez, de 37 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de noviembre de 2018 en su hogar, que también funcionaba como peluquería.

El hallazgo del cadáver reveló que el hombre había sido maniatado y asesinado por ahorcamiento con una toalla.

Según la investigación, los delincuentes ingresaron al lugar con la intención de robar y se llevaron dinero, productos de peluquería, dos celulares y una notebook.

Sin embargo, cuando intentaban escapar, Benítez reconoció a uno de ellos y amenazó con denunciarlos, lo que llevó a que lo asfixiaran.

Durante las detenciones, se encontró la computadora robada en posesión de Montes y Folken, y uno de los celulares incautados contenía fotografías de los objetos sustraídos.

La Corte Suprema de Santa Fe ya había rechazado por unanimidad los recursos interpuestos contra la sentencia condenatoria y la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua.

Posteriormente, la defensa intentó llevar el caso al máximo tribunal nacional, que desestimó la queja por considerarla inadmisible.