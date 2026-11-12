La Corte Suprema de la Nación dejó firme la perpetua por el crimen de un peluquero en Rosario
El crimen tuvo como víctima a José Benítez, de 37 años, cuyo cadáver fue hallado el 6 de noviembre de 2018 en su casa de Rosario, donde también funcionaba su peluquería.
FOTO: Corte Suprema ratifica prisión perpetua para dos hombres por el asesinato de un peluquero
La Corte Suprema de Justicia ha confirmado la condena a prisión perpetua de dos hombres implicados en el asesinato de un peluquero en Rosario, ocurrido durante un robo.
La decisión afecta a Franco Ezequiel Montes y Walter Bruno Folken, quienes fueron hallados culpables en 2021 por el Tribunal Pluripersonal de Rosario como coautores del delito de homicidio criminis causa.
El crimen tuvo como víctima a José Benítez, de 37 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de noviembre de 2018 en su hogar, que también funcionaba como peluquería.
El hallazgo del cadáver reveló que el hombre había sido maniatado y asesinado por ahorcamiento con una toalla.
Según la investigación, los delincuentes ingresaron al lugar con la intención de robar y se llevaron dinero, productos de peluquería, dos celulares y una notebook.
Sin embargo, cuando intentaban escapar, Benítez reconoció a uno de ellos y amenazó con denunciarlos, lo que llevó a que lo asfixiaran.
Durante las detenciones, se encontró la computadora robada en posesión de Montes y Folken, y uno de los celulares incautados contenía fotografías de los objetos sustraídos.
La Corte Suprema de Santa Fe ya había rechazado por unanimidad los recursos interpuestos contra la sentencia condenatoria y la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
Posteriormente, la defensa intentó llevar el caso al máximo tribunal nacional, que desestimó la queja por considerarla inadmisible.
Lectura rápida
¿Qué decisión tomó la Corte Suprema?
Ratificó la condena a prisión perpetua para dos hombres por el asesinato de un peluquero.
¿Quiénes son los condenados?
Los acusados son Franco Ezequiel Montes y Walter Bruno Folken.
¿Cuál fue la víctima del crimen?
La víctima fue José Benítez, un peluquero de 37 años.
¿Cuándo fue encontrado el cuerpo?
El cuerpo de Benítez fue hallado el 6 de noviembre de 2018 en su casa.
¿Qué motivó el asesinato?
Benítez fue asesinado para evitar que identificara a los asaltantes tras un robo.
[Fuente: Noticias Argentinas]