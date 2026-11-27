FOTO: La Corte de Corrientes confirma condena de 14 años a hijo de Nancy Godoy por abuso sexual

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) – En un reciente fallo, la Corte Suprema de la provincia de Corrientes ratificó la condena a 14 años de prisión por abuso sexual impuesta a uno de los hijos de Nancy Godoy, quien fue asesinada en la zona rural de Esquina. La decisión se tomó tras rechazar la apelación presentada por la defensa.

La resolución fue firmada el 20 de noviembre por los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia provincial, quienes desestimaron los argumentos expuestos por la defensa y confirmaron el fallo condenatorio en su totalidad.

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El Tribunal de Juicio de Goya había dictado la condena en julio de 2025, sentenciando a Adán Godoy a 14 años de prisión por abuso sexual simple en modalidad continuada, así como abuso sexual con acceso carnal. Ambos delitos fueron calificados como agravados por la situación de guarda y la convivencia previa con las víctimas, en un contexto de concurso real.

Según el expediente, los abusos se iniciaron cuando las víctimas, hijas de la pareja del condenado, tenían alrededor de 8 y 9 años. Tras la sentencia del tribunal, la defensa interpuso un recurso de apelación, el cual fue rechazado de manera unánime por la Corte provincial.

Femicidio de Nancy Godoy

La confirmación de la condena llega a casi un mes del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente de 52 años desaparecida desde principios de octubre. Hasta la fecha, el caso cuenta con cinco detenidos, entre ellos Ireneo Antonio Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, acusados de femicidio, así como Rosa Leguizamón, coautora de homicidio simple, y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.

La investigación continúa en espera de resultados de pericias clave que permitirán esclarecer los detalles del caso de Godoy.