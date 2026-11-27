La Corte de Corrientes confirma condena de 14 años a hijo de Nancy Godoy por abuso sexual
La Corte de Corrientes validó la condena de 14 años de prisión por abuso sexual, dictada en julio de 2025. El fallo afecta a Adán Godoy, hijo de la docente asesinada en Esquina.
FOTO: La Corte de Corrientes confirma condena de 14 años a hijo de Nancy Godoy por abuso sexual
Buenos Aires, 27 noviembre (NA) – En un reciente fallo, la Corte Suprema de la provincia de Corrientes ratificó la condena a 14 años de prisión por abuso sexual impuesta a uno de los hijos de Nancy Godoy, quien fue asesinada en la zona rural de Esquina. La decisión se tomó tras rechazar la apelación presentada por la defensa.
La resolución fue firmada el 20 de noviembre por los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia provincial, quienes desestimaron los argumentos expuestos por la defensa y confirmaron el fallo condenatorio en su totalidad.
/Inicio Código Embebido/
Horror en Corrientes. Caso Nancy Godoy: hallaron la escena del crimen y la mano que le habían amputado
Los investigadores localizaron el lugar, a unos 10 metros de donde apareció su cuerpo en Esquina, Corrientes. También hallaron una prenda con cortes, restos humanos y cabellos que serán sometidos a peritajes.
/Fin Código Embebido/
El Tribunal de Juicio de Goya había dictado la condena en julio de 2025, sentenciando a Adán Godoy a 14 años de prisión por abuso sexual simple en modalidad continuada, así como abuso sexual con acceso carnal. Ambos delitos fueron calificados como agravados por la situación de guarda y la convivencia previa con las víctimas, en un contexto de concurso real.
Según el expediente, los abusos se iniciaron cuando las víctimas, hijas de la pareja del condenado, tenían alrededor de 8 y 9 años. Tras la sentencia del tribunal, la defensa interpuso un recurso de apelación, el cual fue rechazado de manera unánime por la Corte provincial.
Femicidio de Nancy Godoy
La confirmación de la condena llega a casi un mes del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente de 52 años desaparecida desde principios de octubre. Hasta la fecha, el caso cuenta con cinco detenidos, entre ellos Ireneo Antonio Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, acusados de femicidio, así como Rosa Leguizamón, coautora de homicidio simple, y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.
La investigación continúa en espera de resultados de pericias clave que permitirán esclarecer los detalles del caso de Godoy.
Lectura rápida
¿Qué decisión tomó la Corte de Corrientes?
Ratificó la condena de 14 años de prisión por abuso sexual contra Adán Godoy, hijo de Nancy Godoy.
¿Cuándo fue dictada la condena original?
La condena fue emitida en julio de 2025 por el Tribunal de Juicio de Goya.
¿Cuáles son los delitos por los que fue condenado?
Adán Godoy fue condenado por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, agravados por la situación de guarda.
¿Qué relación tenían las víctimas con Godoy?
Las víctimas eran hijas de la entonces pareja de Adán Godoy y tenían entre 8 y 9 años al momento de los abusos.
¿Cuántos detenidos hay en el caso de Nancy Godoy?
Hasta el momento hay cinco detenidos relacionados con el femicidio de Nancy Godoy.
[Fuente: Noticias Argentinas]