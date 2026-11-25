FOTO: La ANMAT prohíbe spray frío para deportistas por falta de autorización sanitaria

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un spray frío para deportistas, tras comprobar que se ofrecía a través de plataformas digitales sin contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

La medida fue establecida mediante la Disposición 7556/2026 publicada en el Boletín Oficial y abarca todos los lotes del producto identificado como Spray frío de la marca GMP, de 440 mililitros, de industria Argentina.

La investigación se inició a raíz de la venta del producto en internet. Durante una inspección en MDF S.R.L., una empresa ubicada en Rosario, los agentes encontraron 31 unidades del spray.

Los envases no tenían información sobre el lote, el fabricante o el importador responsable en Argentina. Tampoco incluían datos de registro sanitario que permitieran verificar su autorización.

Según manifestó la compañía, el producto era elaborado por un proveedor de Lanús, provincia de Buenos Aires, y se comercializaba bajo la marca GMP.

Sin embargo, las verificaciones de la ANMAT determinaron que el spray no estaba registrado y que ninguna de las firmas involucradas contaba con las habilitaciones exigidas por el organismo.

La falta de registro impide conocer la composición del spray, sus características, su funcionamiento y las condiciones en las que fue elaborado. En consecuencia, tampoco es posible garantizar que cumpla con los requisitos de calidad y seguridad necesarios para su utilización.

Esa falta de información, advirtió el organismo, podría comprometer la salud de quienes lo utilicen.

Además de prohibir el producto, la ANMAT dispuso iniciar sumarios sanitarios contra MDF S.R.L. y Jorge Omar Kazlauskas. La restricción también alcanza a la distribución y comercialización de productos médicos con destino al tránsito interjurisdiccional por parte de dicha empresa rosarina.