La AMIA celebra la llegada del papa León XIV y promueve el diálogo interreligioso en Argentina
La AMIA emitió un mensaje en redes sociales convocando a trabajar por la paz y el respeto mutuo tras la llegada del papa León XIV a Argentina, resaltando la importancia del diálogo interreligioso.
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Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) -- La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dio la bienvenida a la comunidad católica y a todos los que celebran la llegada del papa León XIV al país, subrayando la necesidad de fortalecer el diálogo interreligioso y los valores compartidos para construir una sociedad más unida.
A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, la institución destacó que la visita del Pontífice representa "una oportunidad para renovar el compromiso con el diálogo interreligioso y la promoción de los valores que nos unen".
En este contexto, la AMIA convocó a trabajar por "la paz, la concordia, el respeto mutuo y la construcción de una sociedad más fraterna", enfatizando que el encuentro y la convivencia son esenciales para fortalecer los lazos entre las diversas comunidades religiosas.
El papa León XIV arribará a Argentina el próximo domingo a las 16:30, aterrizando en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo proveniente de Montevideo. Su visita marcará un hito, siendo la primera vez que un obispo de Roma visita el país desde 1987.
Una vez en Buenos Aires, el Santo Padre participará de un homenaje ante el Monumento al General San Martín en la plaza homónima y posteriormente se trasladará a la Casa Rosada para mantener una audiencia con el presidente Javier Milei.
La jornada inaugural concluirá a las 18:30 en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunciará un discurso ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.
Lectura rápida
¿Qué institución saludó al papa León XIV?
La AMIA dio la bienvenida al papa León XIV y destacó la importancia del diálogo interreligioso.
¿Cuál es el mensaje de la AMIA?
La AMIA convocó a trabajar por la paz, la concordia y el respeto mutuo entre las comunidades religiosas.
¿Cuándo llega el papa León XIV a Argentina?
El papa León XIV llegará a Argentina el domingo a las 16:30.
¿Dónde aterriza el Papa?
El pontífice aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.
¿Qué actividades realizará el Papa en su primer día?
El Papa participará de un homenaje al General San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei.
[Fuente: Noticias Argentinas]