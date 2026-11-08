FOTO: La AMIA celebra la llegada del papa León XIV y promueve el diálogo interreligioso en Argentina

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) -- La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dio la bienvenida a la comunidad católica y a todos los que celebran la llegada del papa León XIV al país, subrayando la necesidad de fortalecer el diálogo interreligioso y los valores compartidos para construir una sociedad más unida.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, la institución destacó que la visita del Pontífice representa "una oportunidad para renovar el compromiso con el diálogo interreligioso y la promoción de los valores que nos unen".

En este contexto, la AMIA convocó a trabajar por "la paz, la concordia, el respeto mutuo y la construcción de una sociedad más fraterna", enfatizando que el encuentro y la convivencia son esenciales para fortalecer los lazos entre las diversas comunidades religiosas.

El papa León XIV arribará a Argentina el próximo domingo a las 16:30, aterrizando en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo proveniente de Montevideo. Su visita marcará un hito, siendo la primera vez que un obispo de Roma visita el país desde 1987.

Una vez en Buenos Aires, el Santo Padre participará de un homenaje ante el Monumento al General San Martín en la plaza homónima y posteriormente se trasladará a la Casa Rosada para mantener una audiencia con el presidente Javier Milei.

La jornada inaugural concluirá a las 18:30 en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunciará un discurso ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.