Sociedad

La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza sigue internada

La causa quedó a disposición de la Justicia.

11/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3

FOTO: La adolescente que ingresó armada a una escuela en Mendoza sigue internada

La adolescente de 14 años que ingresó armada a una escuela en Mendoza sigue internada y no habrá investigación penal en su contra luego de haber entregado el arma y haberse atrincherado por más de cuatro horas en la institución.

El hecho sucedió este miércoles por la mañana en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, y después de horas fue controlado por la Policía de Mendoza.

De acuerdo con lo informado por la agencia Noticias Argentinas, la menor entregó el arma a las autoridades y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron a la citada agencia que “debido al desenlace de público conocimiento y atendiendo a la edad de la menor, el fiscal no ha tomado declaraciones ni medidas que impliquen una investigación penal contra ella”.

Por el momento los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la adolescente y su entorno familiar.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una adolescente ingresó armada a una escuela en Mendoza.

¿Quién es la protagonista? La menor tiene 14 años y fue la que se atrincheró.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Ocurrió el miércoles por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar? En la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en Mendoza.

¿Cómo se resolvió la situación? La menor entregó el arma a las autoridades y fue internada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

