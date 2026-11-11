Juicio por el femicidio de Micaela García: alegatos finales de las partes en el tribunal
Este miércoles, la querella, la fiscalía y la defensa presentan sus argumentos finales en el juicio a Néstor Pavón, acusado del femicidio de Micaela García en 2017 en Entre Ríos.
FOTO: Juicio por el femicidio de Micaela García: alegatos finales de las partes en el tribunal
Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El juicio oral contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, que tuvo lugar en abril de 2017 en Entre Ríos, avanza este miércoles con la presentación de los alegatos finales por parte de la querella, la fiscalía y la defensa.
Fuentes del caso confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que se espera que todas las partes expongan sus argumentos conclusivos hoy, aunque se mantiene un hermetismo respecto a la pena que solicitarán.
El martes, el acusado compareció ante el tribunal y negó su implicación en el crimen, apuntando a Sebastián Wagner como el verdadero autor del femicidio ocurrido en abril de 2017.
Durante casi cuatro horas, Pavón se dirigió a los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali, relatando los acontecimientos de aquel día.
Sebastián Wagner, quien había sido condenado en 2017 a prisión perpetua por el delito de ‘abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género’ en perjuicio de García, también fue testigo en este juicio. En su declaración, apuntó a Pavón, manifestando: "No la maté, hace nueve años le dije 'vos la mataste'. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron".
En el juicio inicial, Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento, pero a casi diez años del femicidio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso un nuevo debate.
Lectura rápida
¿Qué se está discutiendo en el juicio?
El juicio se centra en el femicidio de Micaela García y la responsabilidad de Néstor Pavón.
¿Quiénes presentan alegatos?
Los alegatos son presentados por la querella, la fiscalía y la defensa de Néstor Pavón.
¿Qué declaró Néstor Pavón?
Pavón negó su culpabilidad y acusó a Sebastián Wagner como el autor del crimen.
¿Cuál es la situación de Sebastián Wagner?
Wagner fue condenado a prisión perpetua en 2017 y ahora testificó en el juicio, incriminando a Pavón.
¿Qué ordenó la Corte Suprema?
La Corte Suprema ordenó un nuevo juicio para revisar la condena de Pavón por encubrimiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]