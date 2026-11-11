FOTO: Juicio por el femicidio de Micaela García: alegatos finales de las partes en el tribunal

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El juicio oral contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García, que tuvo lugar en abril de 2017 en Entre Ríos, avanza este miércoles con la presentación de los alegatos finales por parte de la querella, la fiscalía y la defensa.

Fuentes del caso confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que se espera que todas las partes expongan sus argumentos conclusivos hoy, aunque se mantiene un hermetismo respecto a la pena que solicitarán.

El martes, el acusado compareció ante el tribunal y negó su implicación en el crimen, apuntando a Sebastián Wagner como el verdadero autor del femicidio ocurrido en abril de 2017.

Durante casi cuatro horas, Pavón se dirigió a los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali, relatando los acontecimientos de aquel día.

Sebastián Wagner, quien había sido condenado en 2017 a prisión perpetua por el delito de ‘abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género’ en perjuicio de García, también fue testigo en este juicio. En su declaración, apuntó a Pavón, manifestando: "No la maté, hace nueve años le dije 'vos la mataste'. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron".

En el juicio inicial, Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento, pero a casi diez años del femicidio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso un nuevo debate.