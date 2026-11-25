Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El juicio que se sigue contra Felicitas Alvite, conocida popularmente como la Toretto, avanzó este miércoles con los alegatos de la defensa, que propone que se la acuse de homicidio culposo. Ayer, la Fiscalía había solicitado una pena de 10 años de prisión, mientras que la querella pidió 11 años de cárcel.

"Sin dudas, la víctima principal es Walter Armand; Felicitas es la segunda", manifestó el abogado Flavio Gliemmo durante sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de La Plata.

En sus alegatos, la defensa solicitó que se aplique la figura del artículo 84 bis, que se refiere al homicidio culposo, según información de la agencia Noticias Argentinas. A la salida del tribunal, Gliemmo expresó que están "muy optimistas" respecto al fallo del tribunal: "La pena va de 2 a 5 años, con una inhabilitación de entre 5 y 10 años, que es lo justo".

"Felicitas reconoce su error, que tuvo una conducción imprudente, antirreglamentaria, pero realmente nunca tuvo intenciones de matar ni despreció la vida de Armand", agregó el abogado.