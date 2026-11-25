Juicio a Felicitas Alvite: la defensa argumenta por homicidio culposo en alegatos finales
El abogado de Alvite, Flavio Gliemmo, destacó que la principal víctima es Walter Armand. La defensa busca una pena menor al solicitar homicidio culposo en el juicio que se desarrolla en La Plata.
FOTO: Juicio a Felicitas Alvite: la defensa argumenta por homicidio culposo en alegatos finales
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El juicio que se sigue contra Felicitas Alvite, conocida popularmente como la Toretto, avanzó este miércoles con los alegatos de la defensa, que propone que se la acuse de homicidio culposo. Ayer, la Fiscalía había solicitado una pena de 10 años de prisión, mientras que la querella pidió 11 años de cárcel.
"Sin dudas, la víctima principal es Walter Armand; Felicitas es la segunda", manifestó el abogado Flavio Gliemmo durante sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de La Plata.
En sus alegatos, la defensa solicitó que se aplique la figura del artículo 84 bis, que se refiere al homicidio culposo, según información de la agencia Noticias Argentinas. A la salida del tribunal, Gliemmo expresó que están "muy optimistas" respecto al fallo del tribunal: "La pena va de 2 a 5 años, con una inhabilitación de entre 5 y 10 años, que es lo justo".
"Felicitas reconoce su error, que tuvo una conducción imprudente, antirreglamentaria, pero realmente nunca tuvo intenciones de matar ni despreció la vida de Armand", agregó el abogado.
Lectura rápida
¿Qué se discute en el juicio?
Se debate si Felicitas Alvite debe ser acusada de homicidio culposo tras un incidente que resultó en la muerte de Walter Armand.
¿Quién es el abogado de Alvite?
El abogado de Felicitas es Flavio Gliemmo, quien está presentando su defensa en el juicio.
¿Qué pena solicita la Fiscalía?
La Fiscalía pide una pena de 10 años de prisión para Alvite.
¿Qué figura legal propone la defensa?
La defensa propone que se aplique el homicidio culposo, según el artículo 84 bis.
¿Cómo se siente la defensa respecto al fallo?
La defensa se muestra optimista y espera un fallo favorable que contemple una pena menor.
[Fuente: Noticias Argentinas]