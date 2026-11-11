Juez ordena nueva internación de Konstantin Rudnev tras rechazar pedido de suspensión

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- La Justicia Federal de Bariloche rechazó suspender una nueva internación del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en esa ciudad rionegrina.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la defensa de Rudnev había presentado los estudios médicos realizados durante su internación en la Clínica Monte Grande y pidió que el Cuerpo Médico Forense (CMF) los evaluara antes de disponer otro traslado.

El juez federal de garantías Leandro Gómez Constenla mantuvo la medida y ordenó gestionar una cama en un hospital público de alta complejidad, una decisión que reavivó los cuestionamientos de la familia del imputado.

La resolución incorporó al expediente la documentación médica aportada por el abogado defensor Martín Luis Sarubbi, pero rechazó el pedido de dejar sin efecto la internación ordenada antes.

El magistrado sostuvo que los argumentos de la defensa no modificaban los fundamentos de su decisión del 29 de octubre, y remarcó que esa resolución había quedado firme porque nadie la impugnó dentro del plazo procesal.

Según el juez, el rechazo no significa desconocer los estudios presentados, sino mantener la necesidad de una evaluación hospitalaria integral conforme a las indicaciones del CMF.

La decisión cobró especial relevancia porque el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas, informó que no podía recibir al paciente por falta de camas y otras limitaciones operativas.

Según la comunicación citada por el juez, el establecimiento también señaló dificultades para garantizar la custodia policial y para realizar algunos estudios neurológicos.

Ante esa situación, Gómez Constenla ordenó al Ministerio de Salud de la Nación arbitrar los medios necesarios para conseguir una plaza de internación en otro hospital público de alta complejidad.

"Konstantin ya estuvo internado y se realizaron los estudios en la Clínica Monte Grande. La defensa presentó los resultados y el juez los incorporó al expediente. Sin embargo, rechazó el pedido de suspender la internación y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que garantice una cama para Konstantin en un hospital público de alta complejidad", remarcó Tamara Rudneva, esposa del imputado.

Rudneva cuestionó que se insista en una nueva internación cuando, a su entender, su marido ya fue evaluado por distintas especialidades médicas y se encuentra bajo tratamiento.

En su presentación, Sarubbi explicó que Rudnev seguía internado en Monte Grande y que allí se le habían hecho numerosos estudios para determinar su cuadro clínico.

El defensor adjuntó los resultados disponibles y se comprometió a presentar la historia clínica completa cuando le den el alta. Además, pidió que la documentación se enviara al CMF para que determinara si las evaluaciones realizadas cumplían con lo que ese organismo había pedido, antes de que se tomara una decisión definitiva sobre otra internación.

"A nuestro entender, los estudios de Monte Grande cumplen con lo solicitado por el Cuerpo Médico Forense. La defensa pidió que se remitiera la documentación médica al CMF para que sus peritos evaluaran si los estudios ya realizados eran suficientes", afirmó Rudneva.

Según ella, el juez mencionó ese pedido pero no ordenó expresamente enviar la documentación.

"Tampoco explicó qué estudios quedarían pendientes ni por qué sería necesario volver a internar a Konstantin para realizarlos", agregó, y sostuvo que esa evaluación debería hacerse antes de cualquier nuevo traslado.

Entre los documentos incorporados al expediente figura una poligrafía respiratoria nocturna del 30 de octubre, que registró una saturación promedio de oxígeno del 89% y un mínimo del 78%. Durante 493 minutos, el 77% del período analizado, el paciente tuvo niveles de oxigenación por debajo del 90%.

El informe describió una hipoxemia nocturna severa y planteó la sospecha de hipoventilación alveolar, una alteración que requiere estudios complementarios para confirmar su origen y definir el tratamiento.

Los informes neumonológicos también detectaron enfisema centrolobulillar bilateral, alteraciones ventilatorias graves y debilidad muscular generalizada.

El 4 de noviembre, un especialista le indicó un equipo domiciliario de ventilación no invasiva BiPAP para asistencia respiratoria.

Los profesionales señalaron que los problemas respiratorios tienen un origen multifactorial, vinculado con el enfisema y el compromiso neuromuscular, y recomendaron seguimiento especializado y estudios adicionales.

La documentación neurológica describe una enfermedad autoinmunitaria que afecta los nervios periféricos y provoca una pérdida progresiva de fuerza y autonomía.

El neurólogo que lo atiende diagnosticó una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, y otra evaluación constató debilidad muscular, alteraciones de la sensibilidad y dificultades para moverse.

Los informes señalan una importante dependencia de terceros para las actividades básicas, además de la necesidad de rehabilitación y asistencia permanente.

"Konstantin fue evaluado por tres neurólogos independientes y por un neurólogo del Cuerpo Médico Forense. Los cuatro coincidieron en que Konstantin no puede desenvolverse por sí solo en las actividades de la vida diaria y necesita la asistencia de terceros", sostuvo Rudneva.

Destacó que el propio organismo médico oficial concluyó que su esposo no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en una cárcel.

Los estudios cardiológicos sumaron otros motivos de preocupación. Un informe del 3 de noviembre confirmó hipertensión arterial persistente y cardiopatía hipertensiva con daño cardíaco crónico, además de alteraciones estructurales del corazón.

Rudnev había sido internado el 29 de octubre tras registrar una presión arterial de hasta 210/120.

La historia clínica consigna que respondió bien al tratamiento al principio y que estaba hemodinámicamente estable en un control posterior, aunque seguía teniendo episodios de presión elevada que obligaban a controlarlo y ajustar la medicación.

Sarubbi informó además que la defensa intentó internarlo en los hospitales Fernández, Italiano y Británico sin conseguir una plaza para completar las evaluaciones, y recordó que el hospital de Cañuelas también comunicó que no podía recibirlo.

Según el defensor, las dificultades para conseguir una cama fueron completamente ajenas a la voluntad de Rudnev, y la familia ofreció alternativas privadas a su cargo para cumplir con las indicaciones médicas y las decisiones judiciales.

"También es importante recordar que el CMF ya había concluido que Konstantin no está en condiciones de permanecer en una cárcel por su estado de salud. En ese punto, su conclusión coincide con la de los médicos tratantes", insistió Rudneva.

Cuestionó que el juez mantuviera la orden sin pedir antes, según su interpretación, una nueva opinión de los peritos oficiales sobre los estudios incorporados.

Para la defensa, esa consulta permitiría saber si existe una necesidad médica concreta de repetir la internación.

La resolución judicial, en cambio, mantiene el objetivo de completar una evaluación integral.

La controversia sanitaria se suma a las críticas de la familia por otra decisión, referida a Elena Makarova, la mujer identificada como presunta víctima en la causa.

"La mujer a quien la Fiscalía considera víctima viene pidiendo, a través de sus abogados, que le permitan declarar. Los imputados y sus defensores también solicitan que se la escuche y que la defensa pueda hacerle preguntas", señaló Rudneva, quien cuestionó así el rechazo de un nuevo anticipo jurisdiccional de prueba.

"A la luz de estas dos decisiones, vale la pena preguntar con qué independencia el nuevo juez de garantías está evaluando la posición de la Fiscalía y los planteos de la defensa", afirmó Rudneva.

Agencia NA