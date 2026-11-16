Javkin no confirmó si irá por la reelección: "Tengo obras fundamentales para hacer"
El intendente de Rosario evitó anticipar una definición electoral y señaló que prefiere concentrarse en los compromisos asumidos con los vecinos. También adelantó que hablará de política cuando se acerque febrero, en la previa del armado de listas.
16/11/2026 | 13:12Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El intendente de Rosario, Pablo Javkin.
El intendente de Rosario esquivó una definición sobre una eventual candidatura para un nuevo mandato y sostuvo que su prioridad es completar los compromisos asumidos con los vecinos. “Yo tengo un plan para hacer y muchas cosas para cumplir que le prometimos a la gente”, afirmó.
Consultado sobre si está pensando en competir el año próximo, Javkin insistió en que no quiere adelantar el debate electoral. Consideró que una discusión anticipada sobre candidaturas podría distraer la atención de la gestión y afectar el cumplimiento de los objetivos pendientes.
“Si yo me distraigo o distraigo el debate, entonces no hacemos. Hacemos menos”, señaló. En ese sentido, planteó que la sociedad tiene cada vez menos tolerancia frente a las promesas que no se concretan y remarcó la importancia de mostrar resultados.
El mandatario local anticipó que la cuestión política podrá discutirse más adelante, cuando se acerque febrero, mes en el que comenzará a definirse el armado de las listas. “Hablaremos de política y de lo que cada uno hace”, expresó.
Javkin también destacó que todavía quedan obras fundamentales por ejecutar y numerosos objetivos por alcanzar antes de que termine su mandato. “Mucho nos queda tampoco, pero queda mucho”, dijo al referirse a las tareas pendientes de la gestión municipal.
Como ejemplo de las dificultades para concretar proyectos en el país, mencionó la compra de los nuevos coches y el financiamiento internacional que permitió avanzar con esa operación. “Cuando iniciamos la compra de estos coches, el riesgo país estaba en 400. Si hoy tuviéramos que comprarlos, no los podríamos comprar”, sostuvo. Y concluyó que una de las lecciones de su experiencia de gestión fue “achatarse y hacer”, porque considera que eso es lo que la ciudadanía valora.
Lectura rápida
¿Qué dijo el intendente de Rosario sobre su candidatura? El intendente de Rosario, Javkin, esquivó definir su candidatura y afirmó que su prioridad es cumplir con los compromisos asumidos con los vecinos.
¿Cuándo se discutirá la cuestión política? La cuestión política podrá discutirse más adelante, cuando se acerque febrero, mes en el que comenzará a definirse el armado de las listas.
¿Qué importancia le dio Javkin a los resultados? Javkin remarcó la importancia de mostrar resultados, dado que la sociedad tiene menos tolerancia frente a las promesas que no se concretan.
¿Qué dificultades mencionó Javkin sobre los proyectos? Mencionó las dificultades para concretar la compra de nuevos coches debido a la situación del riesgo país, que estaba en 400 al iniciar la compra.
¿Cuál fue una de las lecciones de su experiencia de gestión? Javkin concluyó que una de las lecciones fue “achatarse y hacer”, ya que considera que eso es lo que la ciudadanía valora.