Javkin no confirmó si irá por la reelección: "Tengo obras fundamentales para hacer"

El intendente de Rosario esquivó una definición sobre una eventual candidatura para un nuevo mandato y sostuvo que su prioridad es completar los compromisos asumidos con los vecinos. “Yo tengo un plan para hacer y muchas cosas para cumplir que le prometimos a la gente”, afirmó.

Consultado sobre si está pensando en competir el año próximo, Javkin insistió en que no quiere adelantar el debate electoral. Consideró que una discusión anticipada sobre candidaturas podría distraer la atención de la gestión y afectar el cumplimiento de los objetivos pendientes.

“Si yo me distraigo o distraigo el debate, entonces no hacemos. Hacemos menos”, señaló. En ese sentido, planteó que la sociedad tiene cada vez menos tolerancia frente a las promesas que no se concretan y remarcó la importancia de mostrar resultados.

El mandatario local anticipó que la cuestión política podrá discutirse más adelante, cuando se acerque febrero, mes en el que comenzará a definirse el armado de las listas. “Hablaremos de política y de lo que cada uno hace”, expresó.

Javkin también destacó que todavía quedan obras fundamentales por ejecutar y numerosos objetivos por alcanzar antes de que termine su mandato. “Mucho nos queda tampoco, pero queda mucho”, dijo al referirse a las tareas pendientes de la gestión municipal.

Como ejemplo de las dificultades para concretar proyectos en el país, mencionó la compra de los nuevos coches y el financiamiento internacional que permitió avanzar con esa operación. “Cuando iniciamos la compra de estos coches, el riesgo país estaba en 400. Si hoy tuviéramos que comprarlos, no los podríamos comprar”, sostuvo. Y concluyó que una de las lecciones de su experiencia de gestión fue “achatarse y hacer”, porque considera que eso es lo que la ciudadanía valora.